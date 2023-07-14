Врач рассказала, что нельзя пить перед анализом крови

Клинический, или общий, анализ крови — одно из тех лабораторных исследований, которое назначается врачами максимально часто. С его помощью можно выявить нарушения в работе организма, такие как анемию или аллергическую реакцию. Есть несколько видов общего анализа крови для разных целей. Об этом рассказала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

В беседе с "Вестями Подмосковья" она отметила, что кровь состоит из разных клеток с разными задачами: эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Общий анализ крови определяет количество клеток для каждого типа, их соотношение и состояние. Обычно кровь для исследования берут из вены, реже из пальца, сообщила специалист.

По словам Малиновской, анализ может проводиться с лейкоцитарной формулой, если нужно оценить кровотечение и определить сколько в крови иммунных клеток, или без, если нужна только оценка "красной крови". В некоторых случаях анализ может включать микроскопию, с помощью которой врач визуально определит виды и особенности клеток крови.

"Если врач считает, что нужно пристально рассмотреть клетки крови, то назначается тест с микроскопическим исследованием вручную, в ходе которого опытный специалист определит характеристики лейкоцитов разных видов", — уточнила врач.

Общий анализ крови сдают натощак или как минимум через три часа после приёма пищи, подчеркнула Малиновская. Завтракать стоит неплотно, жирное в день сдачи и накануне есть не нужно. Чистую воду можно пить, а вот сок, кофе, чай или газировку нет. Так же стоит воздержаться от интенсивных тренировок, стресса и употребления алкоголя за сутки перед забором крови.

Если результаты ваших анализов отклонились от нормы, не спешите волноваться. Зачастую это не патология, которая потребует лечения, а просто особенность физиологии. Так или иначе такие выводы нужно делать не самостоятельно, а оставить их врачу, заключила эксперт.