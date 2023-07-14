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14 июля, 17:19

Врач рассказала, что нельзя пить перед анализом крови

Врач Малиновская: Перед анализом крови можно пить чистую воду, но не чай и кофе

Клинический, или общий, анализ крови — одно из тех лабораторных исследований, которое назначается врачами максимально часто. С его помощью можно выявить нарушения в работе организма, такие как анемию или аллергическую реакцию. Есть несколько видов общего анализа крови для разных целей. Об этом рассказала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

В беседе с "Вестями Подмосковья" она отметила, что кровь состоит из разных клеток с разными задачами: эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Общий анализ крови определяет количество клеток для каждого типа, их соотношение и состояние. Обычно кровь для исследования берут из вены, реже из пальца, сообщила специалист.

По словам Малиновской, анализ может проводиться с лейкоцитарной формулой, если нужно оценить кровотечение и определить сколько в крови иммунных клеток, или без, если нужна только оценка "красной крови". В некоторых случаях анализ может включать микроскопию, с помощью которой врач визуально определит виды и особенности клеток крови.

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"Если врач считает, что нужно пристально рассмотреть клетки крови, то назначается тест с микроскопическим исследованием вручную, в ходе которого опытный специалист определит характеристики лейкоцитов разных видов", уточнила врач.

Общий анализ крови сдают натощак или как минимум через три часа после приёма пищи, подчеркнула Малиновская. Завтракать стоит неплотно, жирное в день сдачи и накануне есть не нужно. Чистую воду можно пить, а вот сок, кофе, чай или газировку нет. Так же стоит воздержаться от интенсивных тренировок, стресса и употребления алкоголя за сутки перед забором крови.

Если результаты ваших анализов отклонились от нормы, не спешите волноваться. Зачастую это не патология, которая потребует лечения, а просто особенность физиологии. Так или иначе такие выводы нужно делать не самостоятельно, а оставить их врачу, заключила эксперт.

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Юрий Лысенко
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