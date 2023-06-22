Врач рассказал, какой анализ нужно сдать, чтобы определить "опасный синяк"

Синяки, или, как они правильно называются, гематомы обычно никакой угрозы здоровью и жизни не несут, ведь в организме человека опасно то, что тщательно скрывается. Но, к сожалению, бывают случаи, когда и гематома может представлять опасность. Об этих случаях и о норме Лайфу рассказал Надим Аль-Юсеф — кандидат медицинских наук, член Российского и Европейского общества ангиологов и сосудистых хирургов, сердечно-сосудистый хирург РНЦХ имени академика Б.В. Петровского.

"Что такое гематома, или "синяк", как его называют в народе. Гематома — это скопление крови. "Гема" на греческом — кровь, ома — опухоль. "Кровяная опухоль". Тут важно знать причину возникновения этой опухоли. Травмы, удары и спонтанные гематомы, возникающие вследствие приёма антикоагулянтов или антиагрегантов — это, можно сказать, норма. И доводы пациентов о том, что "если у меня на руке возникает синяк, значит, такой же может возникнуть в мозгах", не верны", — объяснил хирург.

Травмы, удары и спонтанные гематомы, возникающие вследствие приёма антикоагулянтов или антиагрегантов — это, можно сказать, норма Кандидат медицинских наук Надим Аль-Юсеф

Однако если синяки появляются без травм и без какой-либо "кроверазжижающей" терапии, то в таких случаях уже необходимо небольшое дообследование. В первую очередь Аль-Юсеф рекомендует сдать анализ крови на свёртываемость (коагулограмма), и, если с ней всё нормально, нужно общее укрепление сосудистых стенок. Этого можно достичь благодаря спорту, приёму флеботоников, омега-3.

А опасными синяки могут стать по причине нарушенного иммунитета, когда иммунная система не помогает гематоме "рассосаться".

"Вот именно по причине нарушенного иммунитета гематомы могут стать опасными, но не жизнеугрожающими. Гематомы могут воспалиться и нагноиться. Как итог, понадобится небольшая хирургическая манипуляция по вскрытию воспалённой гематомы. Приятного мало, но не смертельно", — добавил врач.

Однако если гематома долго не проходит и не воспаляется, то следует обратиться к онкологу, чтобы на 100% исключить замаскированное под гематому злокачественное образование. При этом такой вариант крайне редок, добавил Надим Аль-Юсеф.