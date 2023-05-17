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17 мая, 12:21

Остеопат раскрыл, о каких проблемах с черепом говорят синяки под глазами

Остеопат Животов: Синяки под глазами могут говорить о нарушении циркуляции крови

Тёмные круги под глазами не только портят внешний вид, они также могут свидетельствовать о серьёзных проблемах в организме, которыми не стоит пренебрегать. Об этом в своём телеграм-канале рассказал врач-остеопат Владимир Животов.

Самая частая причина синяков — в застое венозной крови. Вены под глазами направляют кровь внутрь черепной коробки. Если эти вены зажаты, например вследствие травмы черепа, под глазами будут появляться тёмные круги, из-за того что там скапливается кровь. Такое состояние тканей со временем создаст трудноустранимые проблемы с пигментацией. В тех случаях, когда синяки долго не проходят, нужно как можно быстрее обратиться за помощью к врачу.

"Почему может быть такая явная разница между областью под глазами и остальным лицом? Это связано с тем, что кровь от этих областей течёт разными путями. Один — по венам лица вниз — свободен, другой — через полость черепа — затруднён. Данный симптом встречается и у взрослых, и у детей", — объяснил Животов.

Он подчеркнул, что в большинстве подобных случаев остеопатическое лечение приводит к быстрым и положительным результатам.

Нарушения цвета кожи под глазами могут свидетельствовать и о проблемах эндокринологического характера, и о ряде других тяжёлых заболеваний, которые могут потребовать внимания специалистов разных областей медицины, добавил врач.

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Freepik

Юрий Лысенко
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