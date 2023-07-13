Некроз лица, инсульт, заражение крови: Косметолог предупредила о последствиях домашних "уколов красоты"

Проводить домашние "уколы красоты" опасно, потому что артерии на губах и в районе носогубных складок могут закупориться. Кроме того, есть риск некроза лица. Об этом заявила дерматолог, невролог, косметолог и руководитель сети клиник эстетической медицины Марият Мухина.

"Если в течение нескольких часов не будут приняты меры, начнётся отмирание частей лица. В результате придётся делать глубокую пластику лица и лечить серьёзные кожные дефекты. А в некоторых случаях лечение бывает уже бессильно", — отметила она в беседе с "Вечерней Москвой".

Врач напомнила, что гиалуроновая кислота — это своего рода тромб. Гель может нарушить кровообращение и привести к необратимым последствиям. По словам Мухиной, те, кто хочет сам убрать морщины в районе переносицы или горбинку у носа, рискуют навсегда потерять зрение и заработать инсульт. Дело в том, что в этих частях проходит бассейн кровоснабжения артерии мозга и тромб способен быстро закупорить сосуды. Помимо тромбозов, подобные "уколы красоты" приводят к заражению крови, предупредила косметолог.