Смертельно опасно: Россиянок предостерегли от увеличения губ филлерами с маркетплейсов

В продаже на российских маркетплейсах появились препараты для увеличения губ. Врач-дерматолог Наталья Яковлева предупредила, что самостоятельное применение таких инъекций может привести даже к смертельному исходу.

Эксперт считает, что продажа таких средств в Интернете незаконна. По её мнению, данная продукция относится к лекарственным препаратам медицинского назначения. Они продаются в аптеках или у специализированных дистрибьюторов. Внедрять их должны специалисты с необходимой квалификацией.

"Это, конечно же, опасно, начиная от того, что возможна какая-нибудь инфекция, и заканчивая смертельным исходом. Любому здравомыслящему человеку понятно, что это медицинская процедура, которую должен осуществлять человек с медицинским образованием и соответствующей специализацией, в безопасных условиях", — сказала она в беседе с радио "Говорит Москва".