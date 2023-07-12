Смертельно опасно: Россиянок предостерегли от увеличения губ филлерами с маркетплейсов
Дерматолог Яковлева: Увеличение губ в домашних условиях смертельно опасно
В продаже на российских маркетплейсах появились препараты для увеличения губ. Врач-дерматолог Наталья Яковлева предупредила, что самостоятельное применение таких инъекций может привести даже к смертельному исходу.
Эксперт считает, что продажа таких средств в Интернете незаконна. По её мнению, данная продукция относится к лекарственным препаратам медицинского назначения. Они продаются в аптеках или у специализированных дистрибьюторов. Внедрять их должны специалисты с необходимой квалификацией.
"Это, конечно же, опасно, начиная от того, что возможна какая-нибудь инфекция, и заканчивая смертельным исходом. Любому здравомыслящему человеку понятно, что это медицинская процедура, которую должен осуществлять человек с медицинским образованием и соответствующей специализацией, в безопасных условиях", — сказала она в беседе с радио "Говорит Москва".
Ранее Лайф писал о том, что скандальная блогерша Картье Бугатти чуть не умерла после процедуры по уменьшению губ. Также были опубликованы шокирующие фото с последствиями вмешательства.
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