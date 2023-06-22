Скандальная блогерша Картье Бугатти чуть не умерла после уменьшения губ

Скандальная блогерша Картье Бугатти (настоящее имя — Кристина Вишнивецкая) чуть не умерла после процедуры по уменьшению губ. Кадры с последствиями очередного "укола красоты" она опубликовала у себя в телеграм-канале.

Картье Бугатти после процедуры по уменьшению губ. Фото © t.me / gubatticartie

Бывшей участницы программы "Давай поженимся" сильно поплохело после посещения косметолога. Девушка решилась уменьшить губы с помощью "Лонгидазы", однако столкнулась с сильнейшей аллергической реакцией. Она опубликована фото, на которых её губы раздуло до шокирующих размеров, а лицо стало в два раза больше. Картье вовремя обратилась к врачам за помощью и чудом осталась жива.

"Врачи говорят, что вовремя успели до отёка, из-за которого я не смогла бы дышать. От препаратов мне только хуже, а отёк Квинке очень опасный", — написала она.

Кристина также отметила, что пока не знает, когда сможет попасть домой к мужу и маленькому сыну.