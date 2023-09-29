Нутрициолог развеяла главный миф о кофе

Кофе не даёт дополнительной энергии, а лишь поддерживает организм от усталости определённое время. Поэтому вовсе не обязательно пить его по утрам. Об этом заявила практикующий нутрициолог и тренер Алёна Балухтина.

"С учётом механики его действия не стоит пить кофеинсодержащие напитки в вечернее время, так как это может вызвать проблемы с засыпанием. Однако у кофеманов из-за выработанной адаптации к действию определённых доз вещества проблем с засыпанием может и не быть", — подчеркнула эксперт в беседе с kp.ru.

Балухтина добавила, что действие кофеина рано или поздно заканчивается, поэтому в конце дня усталость разом обрушивается на человека. Специалист рекомендовала пить кофе во время выполнения задач, требующих усидчивости и сосредоточенности, а также во время поездки за рулём, ведь человек может потерять концентрацию внимания.

Кроме того, есть люди, которые выпивают кофе и сразу засыпают. Однако это индивидуальная особенность. Её можно обратить как за, так и против себя и пить напиток в любое время.