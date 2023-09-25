Российским кофеманам объяснили, исчезнут ли латте и капучино после запрета Эфиопии на вывоз кофе

Запрет на вывоз из Эфиопии кофе может быть связан с общей тенденцией африканских стран поменять правила игры на мировом рынке. Континент поставляет львиную долю кофе и поэтому хочет увеличивать долю переработки в своих странах. Об этом Лайфу рассказал управляющий партнёр Agro&Food Communications Илья Березнюк. Он также ответил на наш вопрос, изменится ли что-то для российских кофеманов.

"Страны Африки уже давно, по крайней мере последние лет пять, достаточно серьёзно подходят к вопросу получения большей выгоды с бизнеса, связанного с кофе... Они хотят увеличивать внутреннюю переработку, то есть заниматься обжаркой и поставлять уже продукт более дорогой, получать больше дохода, маржинальность увеличивать и создавать новые рабочие места, поскольку с безработицей достаточно острый вопрос на Африканском континенте", — отметил Березнюк.

Он предположил, что новый запрет эфиопских властей может быть связан с разработкой нового механизма в отношении экспорта кофе на мировой рынок и долго он не продлится, поскольку страна более половины бюджета получает от экспорта продукции. Российских кофеманов Березнюк тоже успокоил.

"Я сомневаюсь, что это как-то сильно отобразится на нашем внутреннем рынке. Во-первых, как я сказал, я сомневаюсь, что это какой-то длительный запрет. Второй момент, всё-таки основные импортёры эфиопского кофе — это Германия, США, Саудовская Аравия. То есть мы там не в первых рядах по поставкам", — отметил собеседник Лайфа, добавив, что у РФ есть и альтернативные поставщики кофе.