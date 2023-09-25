Эфиопия ввела тотальный запрет на вывоз кофе в любом количестве

Власти Эфиопии издали временный запрет на вывоз из республики кофе в любом виде и любом количестве. Об этом говорится в официальном телеграм-канале Посольства РФ в Аддис-Абебе.

"В связи с введением таможенными властями Эфиопии нового порядка временно запрещён вывоз авиапассажирами эфиопского кофе в любом виде и любом количестве. При планировании поездок во избежание возникновения неприятных ситуаций в эфиопском аэропорту советуем учитывать данную информацию", — сказано в сообщении посольства.