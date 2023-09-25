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Регион
Опубликовано 25 сентября 2023, 17:17
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Эфиопия ввела тотальный запрет на вывоз кофе в любом количестве

Эфиопия временно запретила вывоз кофе из страны в любом виде и количестве

Власти Эфиопии издали временный запрет на вывоз из республики кофе в любом виде и любом количестве. Об этом говорится в официальном телеграм-канале Посольства РФ в Аддис-Абебе.

"В связи с введением таможенными властями Эфиопии нового порядка временно запрещён вывоз авиапассажирами эфиопского кофе в любом виде и любом количестве. При планировании поездок во избежание возникновения неприятных ситуаций в эфиопском аэропорту советуем учитывать данную информацию", сказано в сообщении посольства.

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Ранее, 12 сентября, эфиопский посол сообщил, что Россия и Эфиопия в ближайшем будущем запустят между странами грузовые рейсы. Он добавил, что компания "Эфиопские авиалинии" осуществляет четыре прямых рейса в неделю по маршруту Аддис-Абеба – Москва – Аддис-Абеба.

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Юрий Лысенко
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