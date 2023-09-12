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Опубликовано 12 сентября 2023, 05:42

Россия и Эфиопия планируют запустить грузовые рейсы

"Известия": Россия и Эфиопия планируют запустить грузовые рейсы

Россия и Эфиопия в ближайшем будущем запустят между странами грузовые рейсы, заявил в беседе с газетой "Известия" посол африканского государства в Москве Чам Угала Урят.

На вопрос о расширении пассажирского авиасообщения дипломат ответил, что компания "Эфиопские авиалинии" осуществляет четыре прямых рейса в неделю по маршруту Аддис-Абеба – Москва – Аддис-Абеба. При этом он заявил, что увеличение количества пассажирских рейсов является прерогативой авиакомпании.

"Но одно мы знаем точно: грузовые рейсы между нашими странами могут быть запущены в ближайшем будущем. Соглашение об этом было подписано недавно в Санкт-Петербурге", — подчеркнул Чам Угала Урят.

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Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али в Константиновском дворце в Петербурге обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Их встреча дала старт марафону двусторонних переговоров на полях саммита Россия – Африка.

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Pixabay

Андрей Соловьёв
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