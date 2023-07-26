Путин проводит переговоры с премьером Эфиопии в Петербурге
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али проводят переговоры в Константиновском дворце в Петербурге. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али в Константиновском дворце в Петербурге обсуждают вопросы двустороннего сотрудничества. Их встреча даст старт марафону двусторонних переговоров на полях саммита Россия – Африка.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али проводят переговоры. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Приветствуя участников в Санкт-Петербурге, Путин отметил, что Россия высоко ценит многолетние дружеские связи между странами, основанные на принципах взаимного уважения, учёта интересов друг друга.
"Мы только что с господином премьер-министром вспоминали о том, что для России Эфиопия была первой страной на Африканском континенте, с которой Россия заключила дипломатические отношения. Это было 125 лет назад, недавно мы отметили эту дату", — подчеркнул глава государства.
Российский лидер поблагодарил всю команду Эфиопии за то, что её участники приняли приглашение и приехали на саммит. По словам Путина, к их визиту был подготовлен целый пакет документов, в том числе об информбезопасности, о воздушном сообщении, а также дорожная карта по сотрудничеству в сфере использования атомной энергии и т.д. Президент подчеркнул, что страны с одинаковых позиций смотрят на многие вопросы международной повестки дня.
Напомним, саммит Россия – Африка и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка стартуют завтра в Санкт-Петербурге и будут длиться два дня. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков уже сообщал, что на повестке в том числе и поставки зерна. Путин анонсировал подписание весомых соглашений. По итогам будет принята комплексная декларация и утверждён план совместного партнёрства до 2026 года.