Путин проводит переговоры с премьером Эфиопии в Петербурге

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али в Константиновском дворце в Петербурге обсуждают вопросы двустороннего сотрудничества. Их встреча даст старт марафону двусторонних переговоров на полях саммита Россия – Африка.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али проводят переговоры. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Приветствуя участников в Санкт-Петербурге, Путин отметил, что Россия высоко ценит многолетние дружеские связи между странами, основанные на принципах взаимного уважения, учёта интересов друг друга.

"Мы только что с господином премьер-министром вспоминали о том, что для России Эфиопия была первой страной на Африканском континенте, с которой Россия заключила дипломатические отношения. Это было 125 лет назад, недавно мы отметили эту дату", — подчеркнул глава государства.

Российский лидер поблагодарил всю команду Эфиопии за то, что её участники приняли приглашение и приехали на саммит. По словам Путина, к их визиту был подготовлен целый пакет документов, в том числе об информбезопасности, о воздушном сообщении, а также дорожная карта по сотрудничеству в сфере использования атомной энергии и т.д. Президент подчеркнул, что страны с одинаковых позиций смотрят на многие вопросы международной повестки дня.