Обозреватель Юко Кавасаки утверждает, что вкус напитка ухудшился, а цена на него выросла. Произошло это, по её словам, потому, что продукт поступает в страну из Колумбии, которая использует российские азотные удобрения для выращивания кофейных зёрен. В связи с санкциями против РФ импорт удобрений сократился, а цены выросли — теперь местные фермеры больше не могут позволить себе покупать их в прежнем объёме, в связи с чем снижается урожайность и ухудшается качество бобов.