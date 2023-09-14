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Опубликовано 14 сентября 2023, 01:32
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В Японии раскрыли связь между невкусным кофе и конфликтом на Украине

Asahi Shimbun: Украинский конфликт негативно сказался на качестве кофе в Японии

На неожиданные последствия конфликта на Украине пожаловались в Японии: снизилось качество поставляемого в страну кофе. Об этом написало издание Asahi Shimbun.

Обозреватель Юко Кавасаки утверждает, что вкус напитка ухудшился, а цена на него выросла. Произошло это, по её словам, потому, что продукт поступает в страну из Колумбии, которая использует российские азотные удобрения для выращивания кофейных зёрен. В связи с санкциями против РФ импорт удобрений сократился, а цены выросли — теперь местные фермеры больше не могут позволить себе покупать их в прежнем объёме, в связи с чем снижается урожайность и ухудшается качество бобов.

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"Если вы живёте в Японии и заметили, что утренняя порция кофеина не даёт того эффекта, которого вы ожидали, вините в этом конфликт на Украине", — пишет журналист.

А ранее Германия обнаружила новую зависимость от России: по итогам завершившегося сезона импорт незаменимых для сельского хозяйства российских азотных удобрений увеличился на 334%.

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Unsplash / Samantha Gades

Лариса Сафронова
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