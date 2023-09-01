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1 сентября, 03:55

Германия обнаружила новую зависимость от России

BZ: Зависимость ФРГ от газа из РФ сменилась потребностью в российских удобрениях

ФРГ, сократив закупки российского газа, стала зависеть от российских сельскохозяйственных удобрений. Об этом информирует газета Berliner Zeitung.

В публикации отмечается, что зависимость от России вернулась "через чёрный ход". По итогам завершившегося сезона импорт незаменимых для сельского хозяйства российских азотных удобрений увеличился на 334%.

Аналогичная ситуация наблюдается по всей Европе: в сезоне 2022/2023 российский экспорт азотных удобрений увеличился в пять раз. Представитель Ассоциации сельскохозяйственной промышленности указал, что импортированные удобрения есть "не что иное, как дешёвый российский природный газ на следующем этапе цепочки добавленной стоимости": газ и электричество составляют 80–90% себестоимости минеральных удобрений.

В Германии назвали российский газ благословением и призвали к возобновлению его импорта

В Германии назвали российский газ благословением и призвали к возобновлению его импорта

На сегодняшний день 95% требуемых азотных удобрений Германия импортирует: повышение цен на энергию больно ударило по местным химпредприятиям.

А ранее в Германии вновь призвали отремонтировать "Северный поток", пока его не разрушила коррозия. Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер полагает, что данная инфраструктура сможет обеспечить страну энергией на 5–10 лет.

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
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