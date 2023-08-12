В Германии назвали российский газ благословением и призвали к возобновлению его импорта

Газ из РФ был благословением для экономики и процветания Германии. Об этом сказал лидер парламентской фракции "Альтернатива для Германии" Антон Барон, пишет Zeit.

По мнению политика, Германии необходимо импортировать российский газ. Это нужно делать, несмотря на украинский конфликт, считает он.

"Российский газ был благословением для экономики и нашего процветания", — сказал Барон.

Он отметил, что из-за отказа от российского газа Германии приходится всё активнее развивать возобновляемые источники энергии, несмотря на отсутствие хранилищ для них.

Барон также счёл полной глупостью мнение о том, что закупки газа из РФ можно расценить как финансирование России в конфликте на Украине.