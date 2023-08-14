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14 августа, 10:27

Как заземлить проточный нагреватель, чтобы не умереть от удара током: 5 советов от физика

Физик Шамин объяснил, когда может ударить током от проточного водонагревателя

Проточный водонагреватель поможет пережить ежегодные плановые отключения горячей воды, а в отличие от настенного бойлера, он компактнее и дешевле. О том, как установить такое устройство и не навредить здоровью, Лайфу рассказал профессор РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Роман Шамин.

По его словам, важно правильно заземлить нагреватель, так как вода — отличный проводник электричества, а удар током напряжением 220 или 380 вольт вполне может убить человека.

"Заземление должно быть выполнено отдельным проводом соответствующего сечения и присоединено к заземляющей шине, а не к "нулю". В случае нарушения работы незаземлённого аппарата возможно появление большого напряжения в воде, что смертельно опасно", предупредил учёный.

Кроме того, для подключения водонагревателя понадобятся водозащитные розетки и удлинитель, который должен обладать заземляющими контактами, а его максимальная нагрузка обязана быть не ниже мощности нагревателя. В противном случае, предупредил Шамин, на полной мощности велик риск начала плавления кабеля.

Другое важная рекомендация по безопасности — недопустимость попадания воды на нагреватель. Профессор порекомендовал вынести устройство за пределы душевой кабины или ванны, закрепив его, например, над раковиной или в крайнем случае выше душевой стойки. Однако главное в установке прибора — обратиться к специалистам, которые помогут определиться с прибором и правильно его установить.

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Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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