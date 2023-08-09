Любителей затонироваться "в ноль" предупредили об опасности
Физик Шамин: Сильная тонировка снижает видимость объектов вокруг автомобиля
Ограничения для тонировки стёкол автомобилей не просто так прописаны в правилах дорожного движения. Фото © Коротаев Артём / ТАСС
Ограничения для тонировки стёкол автомобилей не просто так прописаны в правилах дорожного движения, и пренебрегание ими негативно сказывается на безопасности. Об этом рассказал Лайфу физик, профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин. Он напомнил, что эти нормативы основываются на науке.
"Ещё в 1955 году [немецкий физик] Хайнц Хабер выяснил, что снижение светопропускания на лобовом стекле с 88% до 73% (это показатель очень слабой тонировки) уменьшает дистанцию обнаружения цели на 9–15%. Другой эксперимент показал, что тонировка снижает дистанцию распознавания на 22%", — пояснил собеседник Лайфа.
Кроме того, тонированные боковые стёкла снижают видимость для смотрящих "сквозь" соседние автомобили водителей. Так, два стекла со светопропускаемостью 35% опускают показатель для водителя "по соседству" до 12%. Причём особенно на опасность тонировки стоит обратить внимание пожилым гражданам, для которых использование тонировки ниже 63% грозит критическими проблемами с распознаванием объектов и людей вокруг.
А западные тесты, добавил физик, показали негативное влияние тонировки на зрение водителей и пассажиров: детализация объектов при взгляде сквозь такое стекло снижается до 22%. Причём низкокачественная плёнка может вызвать зрительные искажения и необратимые последствия для глаз.
Лайф рассказывал, чего нельзя не делать на автозаправках летом. По словам автоэксперта Антона Шапарина, лучше не держать бак пустым, разъезжая "на парах", так как при заправке топливо может вскипеть.