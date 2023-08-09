Любителей затонироваться "в ноль" предупредили об опасности

Ограничения для тонировки стёкол автомобилей не просто так прописаны в правилах дорожного движения, и пренебрегание ими негативно сказывается на безопасности. Об этом рассказал Лайфу физик, профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин. Он напомнил, что эти нормативы основываются на науке.

"Ещё в 1955 году [немецкий физик] Хайнц Хабер выяснил, что снижение светопропускания на лобовом стекле с 88% до 73% (это показатель очень слабой тонировки) уменьшает дистанцию обнаружения цели на 9–15%. Другой эксперимент показал, что тонировка снижает дистанцию распознавания на 22%", — пояснил собеседник Лайфа.

Кроме того, тонированные боковые стёкла снижают видимость для смотрящих "сквозь" соседние автомобили водителей. Так, два стекла со светопропускаемостью 35% опускают показатель для водителя "по соседству" до 12%. Причём особенно на опасность тонировки стоит обратить внимание пожилым гражданам, для которых использование тонировки ниже 63% грозит критическими проблемами с распознаванием объектов и людей вокруг.

А западные тесты, добавил физик, показали негативное влияние тонировки на зрение водителей и пассажиров: детализация объектов при взгляде сквозь такое стекло снижается до 22%. Причём низкокачественная плёнка может вызвать зрительные искажения и необратимые последствия для глаз.