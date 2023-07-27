Автоэксперт разбил надежды москвичей получить страховку после гидроудара
Автоэксперт Славнов: Ремонт машины после гидроудара страховка не покрывает
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Водителям стоит проявлять осторожность на дороге после обильных дождей, которые на этой неделе обрушились на Москву. Глубокие лужи нужно объезжать, советует эксперт Дмитрий Славнов: если вода попадёт в двигатель, случится гидроудар, а этот случай страховка, как правило, не покрывает.
"Может произойти гидроудар, и [автовладелец] останется вообще без машины, либо двигатель нужно будет менять. ОСАГО в данном случае не работает. Дело не в глубине лужи. На машинах есть шноркель, он ставится выше точки забора воздуха. Соответственно, чем ниже точка забора воздуха, тем больше вероятность того, что машина хлебанёт воду", — пояснил автоэксперт в беседе с "Газетой.ru".
При этом водители всё же могут отсудить деньги на ремонт машины после потопа, отмечает Славнов в интервью телеканалу "360". Например, если человек не может добраться к своему автомобилю или машину затопило из-за нерабочей ливневой канализации.
"Необходимо сделать независимую экспертизу, установить стоимость восстановительного ремонта салона либо того, что было повреждено. И данную стоимость можно взыскать с того, кто был причинителем вреда, по вине кого всё произошло, подав иск", — пояснил автоюрист.
Напомним, что в Москве 26 июля прошёл сильнейший с 1894 года ливень, за несколько часов выпало до 46 миллиметров осадков. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сильные дожди не прекратятся.