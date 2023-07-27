Автоэксперт разбил надежды москвичей получить страховку после гидроудара

Водителям стоит проявлять осторожность на дороге после обильных дождей, которые на этой неделе обрушились на Москву. Глубокие лужи нужно объезжать, советует эксперт Дмитрий Славнов: если вода попадёт в двигатель, случится гидроудар, а этот случай страховка, как правило, не покрывает.

"Может произойти гидроудар, и [автовладелец] останется вообще без машины, либо двигатель нужно будет менять. ОСАГО в данном случае не работает. Дело не в глубине лужи. На машинах есть шноркель, он ставится выше точки забора воздуха. Соответственно, чем ниже точка забора воздуха, тем больше вероятность того, что машина хлебанёт воду", — пояснил автоэксперт в беседе с "Газетой.ru".

При этом водители всё же могут отсудить деньги на ремонт машины после потопа, отмечает Славнов в интервью телеканалу "360". Например, если человек не может добраться к своему автомобилю или машину затопило из-за нерабочей ливневой канализации.