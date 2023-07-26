Затопило улицы, ТЦ и фитнес-центры: Москву и область накрыл очередной тропический ливень

Москву и Подмосковье заливает мощнейший дождь, синоптики ожидают град и грозу до вечера. В ТЦ "Филион" парковку затопило так, что струя воды бьёт из-под земли. В некоторых районах города автомобили скорее проплывают по дорогам, чем едут по ним, а москвичи раздеваются на улице, чтобы не замочить одежду.

Москву заливает мощный ливень. Видео © LIFE

На видео попало затопление московского фитнес-клуба "Практика" на Комсомольской. Персонал спешно отключает тренажёры и в меру своих сил старается собрать и вычерпать всё прибывающую воду.

Затопленный фитнес-клуб "Практика" в Москве. Видео © Telegram / SHOT

А ещё ливень затопил фойе двух ТЦ. Вот так выглядят сейчас вестибюли торговых центров "Vegas Кунцево" и "Румер".

Залитые московские ТЦ "Vegas Кунцево" и "Румер". Видео © Telegram / "Новости Москвы"

Влажно в столичном регионе будет ещё какое-то время. Если верить прогнозам синоптиков, то дожди продолжатся как минимум до конца недели.