Этот странный напиток продавали в СССР и называли "газировкой для взрослых"

Вопреки знаменитому дефициту в СССР, которым сейчас пугают молодое поколение, в стране никогда не было проблем с разнообразием напитков. Если ваше детство пришлось на советские времена, когда вы ребёнком обожали "Ситро", "Буратино", "Лимонад", "Дюшес", "Саяны" или "Колокольчик", то наверняка припомните и эту газировку для взрослых.

Алкогольный напиток с необычным названием "Золотой початок" начали производить в СССР в 1960-е годы. Да-да, примерно в разгар знаменитой "кукурузной кампании" Хрущёва был налажен выпуск "газировки для взрослых" — сладкого напитка красивого золотистого цвета с идеологически правильным, соответствующим линии партии названием.

Когда появился советский газированный напиток для взрослых "Золотой початок"? Фото © Livejournal / igorek44

Производили "Золотой початок", как правило, на территории Украинской ССР — например, на Днепропетровском и Ахтырском пивзаводах. Однако реализовывали его и за пределами республики. Разливалась "газировка для взрослых" в красивые бутылочки, похожие на сосуды для шампанского, но ёмкостью 0,4 и 0,8 литра. А при чём здесь кукуруза-то?

А объясняется всё довольно просто: первые партии изготавливали на основе кукурузного сусла, которое в свою очередь делали из кукурузной муки. Также среди ингредиентов числились солодовое сусло, кукурузная патока, сахар, лимонная кислота, вода и спирт. Хранилась газировка всего лишь 10 дней.

Почему газированный алкогольный напиток в СССР называли "Золотой початок"? Фото © ТАСС / Виталий Созинов