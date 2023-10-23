Психолог объяснила, почему российские звёзды дают детям двойные имена

Москвичи стали чаще давать новорождённым двойные имена. Звёзды делают это уже давно. Детский психолог Даниэла Буркова объяснила причины данной тенденции.

Она отметила, что в европейских странах принято давать двойные и тройные имена. Теперь эта мода пришла и в Россию. По мнению Бурковой, таким способом родители стремятся выделить ребёнка среди других, заявить о его уникальности.

"Стремление выглядеть по-европейски в России из моды почти не выходит", — пояснила психолог в беседе с "Вечерней Москвой".

В России необычные имена, например, носят дети короля эстрады Филиппа Киркорова: Алла-Виктория и Мартин. Отличилась и певица Нюша, назвав дочь Серафимой-Симбой.