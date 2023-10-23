Психолог объяснила, почему российские звёзды дают детям двойные имена
Психолог Буркова: Мода на двойные имена пришла в Россию из Европы
Филипп Киркоров с детьми. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov
Москвичи стали чаще давать новорождённым двойные имена. Звёзды делают это уже давно. Детский психолог Даниэла Буркова объяснила причины данной тенденции.
Она отметила, что в европейских странах принято давать двойные и тройные имена. Теперь эта мода пришла и в Россию. По мнению Бурковой, таким способом родители стремятся выделить ребёнка среди других, заявить о его уникальности.
"Стремление выглядеть по-европейски в России из моды почти не выходит", — пояснила психолог в беседе с "Вечерней Москвой".
В России необычные имена, например, носят дети короля эстрады Филиппа Киркорова: Алла-Виктория и Мартин. Отличилась и певица Нюша, назвав дочь Серафимой-Симбой.
А ранее Лайф писал, что самыми популярными именами среди новорождённых москвичей за последние девять месяцев текущего года стали Александр и София. Особо оригинальные родители называют своих детей двойными и тройными именами: Александра Флор де Мария и Адриен-Жюль-Мишель.