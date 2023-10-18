Тимофей и Варвара вот-вот сместят Александра и Софию в топе популярных имён новорождённых москвичей

Александр и София стали самыми популярными именами среди новорождённых москвичей за последние девять месяцев. Так назвали 1699 мальчиков и 1,9 тысячи девочек, сообщила начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханёва.

Она напомнила, что эти имена новорождённых сохраняют первые позиции уже на протяжении долгих лет. Несмотря на то что недавно имя Михаил впервые за долгое время вырвалось в лидеры, буквально за три месяца Александр снова смог вернуть себе право первенства. При этом среди женских на втором месте находится имя Анна, сместившее Марию. Также популярность среди москвичей обрели имена Варвара, Тимофей, Арсений, Егор, Константин, Мирослава, Полина, Аделина, Максим, Лев, Марк, Артём, Матвей, Иван, Дмитрий, Ева, Виктория, Алиса, Василиса, Александра, Спартак, Анатолий, Ефим, Настасья, Ясения и Натали.

А особо оригинальные родители дают чадам двойные и даже тройные имена, например Александра Флор де Мария и Адриен-Жюль-Мишель, а также имена в сокращённой форме: Саша, Вита, Миша, Алекс, Макс, Гриша. Пока одни вдохновляются космосом и называют детей именами Марс, Галактион, Альберт-Меркурий, Луна и Венера, другие восхищаются природой. За девять месяцев в столице родилось почти 430 настоящих "цветов": Маргарита, Лилия, Роза, Жасмин, Камелия и Астра.

Некоторые идут ещё дальше и дают имена младенцам, образованные от названий времён года или месяцев, например Марта, Апрелия, Июня, Августа, Лета, Весна, а также Март, Август и Зима. Помимо них были зарегистрированы девочки Океана, Лиса, Фея, Лучи, Сила, Муся, Дева, Ангела, Афина, Афродита, Офелия и мальчики Эльбрус, Север, Сократ и Аполлон.