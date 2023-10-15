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Октябрь-свадебник: что делали на Руси девушки, чтобы побыстрее выйти замуж

Почему в октябре незамужним девушкам следует обязательно побывать на свадьбе подруги и зачем нужно встречаться со свиньёй.

14 октября, 22:43
<p>Традиции и приметы свадьбы на Покров. Обложка © Getty Images / Liyasov</p>

Традиции и приметы свадьбы на Покров. Обложка © Getty Images / Liyasov

Октябрь на Руси был месяцем свадеб. Играли их часто на Покров и после него. "Земля покроет землю снежком, а меня женишком" — такой заговор был распространён среди девушек. Но всегда оставались девицы, которым не повезло и их не сосватали. Или родители отказали жениху, или девица сама отказалась идти за неказистого мужчину.

Если такое происходило, то шанс выйти замуж оставался: свадьбы играли ещё в зимние праздники и после Пасхи. Старых дев на Руси не любили, а особо разборчивым невестам могли и напакостить, поэтому девицам часто приходилось идти на различные ухищрения, чтобы поскорее выйти замуж.

Чужие свадьбы

Михаил Шибанов, "Празднество свадебного договора", 1777 год. Фото © Третьяковская галерея

Михаил Шибанов, "Празднество свадебного договора", 1777 год. Фото © Третьяковская галерея

Ну конечно же, на Покров подруги выходили замуж, и менее везучие девушки старались это использовать, подговаривая невест проделать во время свадьбы некие ритуальные действия, которые должны были "потянуть к венцу" их подружек. Например, выходя из дома в церковь, невеста должна была стянуть со стола скатерть или хотя бы потянуть её за собой, чтобы "затянуть" под венец подруг и младших сестёр.

Или невеста должна была взять у жениха ботинок или сапог и символически побить им подруг, чтобы они не засиживались в девках. Кроме этого, невеста должна была у аналоя вспомнить о своих незамужних подругах и искренне попросить у Бога им замужества. А когда после венца невесту окутывали покрывалом, она, проходя мимо подружек, должна была махнуть им в их сторону, чтобы тех скорее "покрыл женишок".

А идя от венца, уже оба новобрачных должны были ногами хоть немного утянуть с собой ковёр. Делалось это, чтобы их незамужние и неженатые друзья поскорее обрели пару.

Капустники

На посиделках. Тотемский уезд, Вологодская губерния, 1910 год. Фото © bolesmir.ru

На посиделках. Тотемский уезд, Вологодская губерния, 1910 год. Фото © bolesmir.ru

Но погулять на чужой свадьбе — это ведь не то, что самой выйти замуж. На подругу-невесту можно было положиться, но она, коварная, могла и обмануть! Поэтому девушке стоило самой позаботиться о том, чтобы её заметили. Для этого в октябре девицы старались ходить на капустники. Это были своеобразные капустные посиделки.

Крестьяне на Руси капусту начинали рубить в конце сентября и заканчивали 8 октября, на Сергея-капустника. После чего зажиточные люди устраивали капустники: юноши и девушки собирались в избах, рубили и квасили капусту, за что им полагалось угощение. Тут-то зачастую и происходили последние смотрины перед зимними свадьбами. Девушки и молодые люди знакомились друг с другом, шутили, иногда выпивали, а бывало, что и впадали в грех тут же, на капустнике. Из-за чего родившиеся детишки назывались "капустничками". Так что на таких мероприятиях следовало быть поосторожнее.

Осенние гадания

Константин Маковский, "Гадание", 1905 год. Фото © Wikipedia

Константин Маковский, "Гадание", 1905 год. Фото © Wikipedia

Самые нетерпеливые начинали гадать на женихов задолго до зимы. На Покров уже становилось ясно, что девушку в этом году не сосватали, но всегда оставался шанс выйти замуж на зимние праздники или даже весной — после Пасхи.

Гадать о женихе с помощью зеркала было нельзя — считалось, что это к несчастью. Самым верным способом узнать, будет ли свадьба, было зайти в хлев и спросить у свиньи: "Ходя, ходя, быть ли свадьбе?" Обращаться следовало только к маткам, кабанам таких вопросов не задавали. Если свинья в ответ всхрюкивала, то девушка должна была зимой выйти замуж. Если же животное молчало, то и свадьбы ждать не стоило.

Иногда девушки шли к ещё не замёрзшей реке и наугад набирали со дна грунта. Его приносили в дом и разбирали. Если среди находок попадалось железо — муж будет кузнецом, если попадался кусок кожи — кожевником, если стёклышко — стекольщиком, если был один песок — каменщиком, а если не было ничего, кроме земли, — крестьянином.

Гадали на заборах: ночью в темноте от произвольного места отсчитывали 12 кольев, помечали кол и при свете дня рассматривали его. Считалось, если он гладкий, то муж будет красивый, если кривой, то и муж будет уродцем, а если с отростками, то отдадут замуж за вдовца.

Ходили ночью к поленнице — хватали охапку поленьев, в доме считали их количество. Чётное число означало замужество, а нечётное — ещё год одиночества. Ночью ходили и к храмам, слушали, что поют монахи и монахини: если слышали "Исайе, ликуй", значит, следовало готовиться к свадьбе. Но можно было накликать и беду: если услышишь вместо "Исайи" "Со святыми упокой", значит, вот-вот умрёшь.

Приметы октября

Федот Васильевич Сычков, "За работой", 1935 год. Фото © Wikipedia

Федот Васильевич Сычков, "За работой", 1935 год. Фото © Wikipedia

Ну разумеется, девицы на Руси верили в приметы и смотрели: не будет ей где верного знака, что в этом году она непременно выйдет замуж. Такой приметой считалось увидеть в поле трёх или более сорок. Эти птицы редко собираются в группы, и, конечно, такое пропустить было нельзя. Ещё одной верной приметой считалось, если в избе паук на паутинке спускался над головой девицы. И уж совершенно точно следовало ждать сватов, если девушка случайно находила кольцо.

Запреты

Застолье крестьян. Фото © VK / zov_zemli

Застолье крестьян. Фото © VK / zov_zemli

Если девушка хотела как можно быстрее выйти замуж, она должна была соблюдать ряд запретов. Например, девицам строго-настрого запрещалось утирать потное лицо подточкой — нижней частью женской сорочки. Считалось, что от этого её не будут любить парни.

Ни в коем случае нельзя было мерить венчальное кольцо замужней женщины. Это сулило одиночество. Верили, что так девица венчается с чёртом. Также девушке не следовало ставить чайник носиком к стене: так она "отворачивалась" от женихов, ну и, конечно, не следовало садиться на угол стола и позволять другим женщинам обметать вокруг ног веником.

Молитвы

Девушки, желающие поскорее выйти замуж, на Покров ходили в храм — молили Богородицу послать хорошего мужа. Молились не только ей, но и Прасковье-пятнице. Просили: "Матушка Прасковья, отдай меня замуж поскорее!" С этой же просьбой обращались к родителям Богородицы — святым Иоакиму и Анне, к мученикам Адриану и Наталье и, конечно, к Николаю-угоднику.

Что делали юноши, чтобы жениться

Деревенская свадьба, 1 октября 1913 года. Фото © Wikireading.ru

Деревенская свадьба, 1 октября 1913 года. Фото © Wikireading.ru

Однако матримониальные планы вынашивали не только девицы, но и молодые люди. Особенно если родители их возлюбленных отказывали им во время сватовства. Чтобы жениться на любимой девушке, юноша должен обязательно прикоснуться к платью невесты, когда священник обводил венчающихся вокруг аналоя.

А чтобы отказавшая девица в следующий раз не чванилась и пошла бы замуж, молодой человек брал землю "из-под правой ноги" и зашивал её себе в очкур, то есть в пояс.

Что за праздник Покров Пресвятой Богородицы и чего категорически нельзя делать 14 октября

Что за праздник Покров Пресвятой Богородицы и чего категорически нельзя делать 14 октября

Авторы
Майя Новик
Майя Новик

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