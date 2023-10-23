Стало известно, сколько россияне планируют потратить на распродаже 11.11
46% россиян планируют потратить на распродаже 11.11 до 10 000 рублей
Большинство россиян планируют потратить на традиционной ноябрьской распродаже 11.11 до 10 тысяч рублей. При этом закупиться граждане планируют прежде всего одеждой, обувью и косметикой. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Яндекс.Маркета".
Так, около половины респондентов (46%) планируют потратить на 11.11 до 10 000 рублей. Почти 20% опрошенных — от 5000 до 9999 рублей, 16% — от 3000 до 4999 рублей, 14% — от 10 000 до 14 999 рублей.
В 2023-м планы на распродажу у россиян немного изменились: в период скидок меньше людей планируют покупать смартфоны — в этом году только 17% выбрали этот вариант. Зато 42% планируют приобрести одежду и обувь, 27% — косметику и парфюмерию, 24% — товары для дома и интерьера, 21% — товары для детей, а 20% — бытовую технику.
Для большинства респондентов самое главное в распродаже 11.11 — это стоимость товаров (63%) и величина скидок. В этом году россияне рассчитывают на дисконт от 27 до 47%, при этом скидки выше покупателям уже кажутся подозрительными.
Также выяснилось, что больше половины опрошенных (55%) заранее готовятся к распродаже и добавляют товары в избранное, чтобы затем купить их 11.11. А из четырёх респондентов трое признались, что ноябрьская распродажа для них — шанс купить подарки близким, друзьям и коллегам на Новый год.
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