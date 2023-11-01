10 домашних тортов, глядя на которые вы точно захотите устроить мини-кондитерскую у себя на кухне
Жизнь без сладостей — не жизнь! Если вы обожаете торты и мечтаете о собственной кондитерской, то у вас есть все шансы осуществить мечту прямо на кухне. Собрали 10 шикарных домашних десертов, которые точно вдохновят.
"Моя девушка сделала этот милый торт в стиле комиксов", — Tox_Vampire.
Фото © Reddit / Tox_Vampire
"Мой торт на день рождения! Потребовалось немного времени и куча вафельной бумаги, но оно того стоило", — TheCroatianCookie.
Фото © Reddit / TheCroatianCookie
"Домашний клубничный торт!", — turnfullcircle.
Фото © Reddit / turnfullcircle
"Дочь заказала на свой день рождения торт-мороженое Орео со Ститчем. Сделала всё, что было в моих силах", — Nickidemous420.
Фото © Reddit / Nickidemous420
"Сделала свой первый самый настоящий домашний торт", — Mammabojamma.
Фото © Reddit / Mammabojamma
"Каждый год я пеку домашний торт для детей! Это было для двухлетнего малыша. В восторге от того, что получилось! Его улыбка стоила того", — zua_09356.
Фото © Reddit / zua_09356
"Сын попросил меня сделать торт на день рождения из белого шоколада. Вот что получилось", — monkey_bean.
Фото © Reddit / monkey_bean
"Самодельный свадебный торт и печеньки", — scbaking.
Фото © Reddit / scbaking
"Торт, который жена приготовила на 13-летие нашей дочери", — DiscoStu303.
Фото © Reddit / DiscoStu303
"Домашний торт в форме губок для мытья посуды", — fidgetspinnerz.
Фото © Reddit / fidgetspinnerz
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Reddit / scbaking, turnfullcircle