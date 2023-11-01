10 домашних тортов, глядя на которые вы точно захотите устроить мини-кондитерскую у себя на кухне

"Моя девушка сделала этот милый торт в стиле комиксов", — Tox_Vampire.

Фото © Reddit / Tox_Vampire

"Мой торт на день рождения! Потребовалось немного времени и куча вафельной бумаги, но оно того стоило", — TheCroatianCookie.

Фото © Reddit / TheCroatianCookie

"Домашний клубничный торт!", — turnfullcircle.

Фото © Reddit / turnfullcircle

"Дочь заказала на свой день рождения торт-мороженое Орео со Ститчем. Сделала всё, что было в моих силах", — Nickidemous420.

Фото © Reddit / Nickidemous420

"Сделала свой первый самый настоящий домашний торт", — Mammabojamma.

Фото © Reddit / Mammabojamma

"Каждый год я пеку домашний торт для детей! Это было для двухлетнего малыша. В восторге от того, что получилось! Его улыбка стоила того", — zua_09356.

Фото © Reddit / zua_09356

"Сын попросил меня сделать торт на день рождения из белого шоколада. Вот что получилось", — monkey_bean.

Фото © Reddit / monkey_bean

"Самодельный свадебный торт и печеньки", — scbaking.

Фото © Reddit / scbaking

"Торт, который жена приготовила на 13-летие нашей дочери", — DiscoStu303.

Фото © Reddit / DiscoStu303

"Домашний торт в форме губок для мытья посуды", — fidgetspinnerz.