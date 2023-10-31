"Проклятье 50-летних": Кто из знаменитостей в опасности и может повторить судьбу Мэттью Перри

Есть в медицине такой термин — "проклятье 50-летних". Он подразумевает, что в промежутке от 40 до 50 лет мужчины находятся в зоне риска: душой ещё молоды, а вот тело уже практически перестроилось на работоспособность пожилого человека. Именно в этот промежуток повышается вероятность сердечных приступов. Сюда можно ещё легко прибавить и психологические проблемы, возникающие во время так называемого кризиса среднего возраста. Вот и получается, что все эти факторы и стресс повышают вероятность неожиданной смерти среди мужчин. Кто из знаменитостей рискует попасть под "проклятье 50-летних" из-за не совсем правильного образа жизни?

1. Стас Пьеха

Стас Пьеха. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Открывает список знаменитых мужчин за 40, кому стоит плотно заняться своим здоровьем, Стас Пьеха. Несмотря на ангельскую внешность, в жизни российский певец тот ещё оторва. Сам же признавался, что в молодости не слишком задумывался о здоровье, когда употреблял запрещённые вещества. В 34 года Стас Пьеха пережил инфаркт, что уже было первым опасным звоночком. Сейчас артисту 43, он вроде как чист, но такая молодость ещё может дать о себе знать.

2. Шура

Шура. Фото © ТАСС / Евгений Стукалин

Кажется, неудивительно, что такая эпатажная и яркая личность, как 48-летний Шура, оказалась среди тех, кто мог в ранние годы тянуться к чему-то запретному. Артист и сам рассказывал о проблеме своей зависимости, с которой смог распрощаться только из-за приобретения ещё более сильного недуга. "То, что я был наркозависим очень долгие годы, а потом случилась онкология, — даже это я бы не поменял в своей жизни, потому что это огромный урок для человека", — рассказывал Шура в интервью.

3. Эштон Кутчер

Эштон Кутчер. Фото © ТАСС / Zuma / Dave Bedrosian

Голливудский сердцеед и плейбой, побывавший в браке с такими красотками, как Деми Мур и Мила Кунис, в юности любил экспериментировать и ловить кайф разными доступными способами. Пару лет назад Эштон всех удивил, когда признался, что в школьные годы он употреблял наркотики. "Когда я учился в старших классах, я курил траву, ел галлюциногенные грибы, пробовал кислоту и натворил много дел. Одним словом, я жил на полную катушку, когда был моложе", — цитировали СМИ слова актёра. Будем надеяться, что "проклятье 50-летних" обойдёт 45-летнего Кутчера стороной.

4. Гуф

Гуф. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fan_guf_

Тот факт, что Гуф, который в жизни зовётся Алесеем Долматовым, долгое время связан с запрещёнными веществами, уже знают все. Ведь история о том, как рэпер отобрал паспорта и запер на вилле уже бывшую жену Юлию Королёву с маленькой дочкой Тиной, до сих пор витает в Интернете. Сегодня Гуфу 44 года и, вероятно, со здоровьем у звезды всё далеко не в идеальном порядке. Поэтому Долматов тоже оказывается в группе риска.

5. Андрей Григорьев-Апполонов

Андрей Григорьев-Апполонов. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

"Тот самый рыжий из Иванушек" на самом деле раньше страдал от сильной алкогольной зависимости. Андрей Григорьев-Апполонов напивался до такой степени, что ловил даже галлюцинации. Оправдывал пристрастие прикладываться к бутылке тяжёлым эмоциональным состоянием после развода. Знаменитый солист группы "Иванушки International" завязал с пагубной привычкой, как только осознал, сколько вреда причинил себе. Но это не отменяет того факта, что артист может легко попасть под "проклятье 50-летних".

6. Дмитрий Дюжев

Дмитрий Дюжев. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

45-летний российский актёр театра и кино, кинорежиссёр и заслуженный артист Российской Федерации тоже может стать жертвой "проклятья 50-летних". Если верить врачам, то в группу риска входят как раз те, кто пристрастен к вредным привычкам и запрещённым веществам. И хотя сам Дюжев о таких эпизодах своей жизни не распространяется, многие вспоминают его дружбу с Паниным* в юности. Именно скандальная звезда и дебошир Панин делился как-то воспоминаниями об интересном досуге в молодости. И в компании хулиганов тогда, по словам иноагента, Дюжев тоже присутствовал.

7. Том Харди

Том Харди. Фото © ТАСС / Zuma / Ferdaus Shamim

Ещё одним скандалистом можно назвать и зарубежного 46-летнего актёра Тома Харди. Некоторые страницы его биографии превзошли по насыщенности всех наших героев, вместе взятых. Потому как известно, что уже в 13 лет Том был зависимым от галлюциногенов, а в 16 превратился в алкоголика, сидящего на наркотиках, именуемых "крэк". Незадавшийся рэпер, но на тот момент уже неплохой актёр Том Харди решил остановить зависимость после 2003 года, когда знаменитость нашли на улице в собственной рвоте и крови. И хотя сегодня Том старается не сворачивать обратно на "плохую дорожку", факт игр с наркотиками в юности автоматически переносит его в число тех, на кого может подействовать "проклятье 50-летних".