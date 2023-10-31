Актёр Дмитрий Певцов восхитился "дедом-Рэмбо" из Щёлкова, нокаутировавшим грабителя
Певцов призвал равняться на пенсионера из Щёлкова, задержавшего грабителя
Народный артист России Дмитрий Певцов высоко оценил поступок 72-летнего Михаила Макарова, остановившего ограбление подростка в подмосковном Щёлкове. Его действия актёр противопоставил охватившему общество "окамененному нечувствию".
"Есть такой грех — "окамененное нечувствие", по-нашему — равнодушие. Это страшнее, чем любая ненависть. Человек, который оказался неравнодушным и сделал то, что должен сделать нормальный человек, увидев несправедливость и став свидетелем преступления, остановил это дело. Это должно стать нормой", — сказал Певцов в беседе с телеканалом "Звезда".
Актёр с прискорбием отметил, что сейчас в обществе считается нормальным иное поведение. При этом равняться стоит на храбреца, который повёл себя как достойный гражданин и человек.
Как сообщал Лайф, 72-летний Михаил Макаров парой ударов остановил грабителя, который пытался сбежать, выхватив у школьника телефон в подмосковном Щёлкове. Момент героического поступка пенсионера попал на камеры видеонаблюдения. Преступником оказался 35-летний Павел Потапов. Его задержали. А "Рэмбо-деда" просили наградить новым "москвичом" взамен его старенькой "Оки".
ТАСС / Антон Новодережкин