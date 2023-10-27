"Дед-Рэмбо", нокаутировавший похитителя телефона у ребёнка в Щёлкове, получил телевизор от МВД
Поймавший грабителя в Щёлкове пенсионер получил телевизор и грамоту от МВД
Поймавший грабителя телефона в Щёлкове пенсионер получил телевизор и благодарственное письмо от полиции. Обложка © Telegram / МВД Медиа
72-летнему Михаилу Макарову, который задержал грабителя, вырвавшего телефон у 11-летнего мальчика в подмосковном Щёлкове, подарили телевизор и благодарственное письмо. Подарок герою вручил сегодня начальник подмосковного ГУ МВД генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков.
Поймавший грабителя телефона в Щёлкове пенсионер получил телевизор и благодарственное письмо. Видео © Telegram / МВД Медиа
"Поступок Михаила Викторовича — пример активной гражданской позиции для всех, в том числе и для сотрудников полиции. Такое взаимодействие полицейских и граждан помогает в раскрытии преступлений. Проявления неравнодушия, отзывчивости, мужества позволяют обеспечивать правопорядок и законные интересы граждан", — сказал он.
Начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков вручает благодарственное письмо Михаилу Макарову. Фото © Telegram / МВД Медиа
По словам Макарова, он не ожидал, что после такого поступка его будут узнавать на улицах и просить сделать фото.
В Щёлкове пенсионер спас школьника от грабителя. Видео © VK / "Срочные новости"
"Благодарность, начиная от детей, и то, что говорят, гордятся все, это меня удивило. Дети идут, показывают "молодец", взрослые сигналят. Я не ожидал. <...> Я считаю, это нормальное явление — задержать воришку. Ничего сверхъестественного я не сделал", — подчеркнул Макаров.
Как сообщал Лайф, 72-летний Михаил Макаров парой ударов остановил грабителя, который пытался сбежать, выхватив у школьника телефон в подмосковном Щёлкове. Момент героического поступка пенсионера попал на камеры видеонаблюдения. Преступником оказался 35-летний Павел Потапов. Его задержали. А "Рэмбо-деда" просили наградить новым "москвичом" взамен его старенькой "оки".