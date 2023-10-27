"Дед-Рэмбо", нокаутировавший похитителя телефона у ребёнка в Щёлкове, получил телевизор от МВД

72-летнему Михаилу Макарову, который задержал грабителя, вырвавшего телефон у 11-летнего мальчика в подмосковном Щёлкове, подарили телевизор и благодарственное письмо. Подарок герою вручил сегодня начальник подмосковного ГУ МВД генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков.

Поймавший грабителя телефона в Щёлкове пенсионер получил телевизор и благодарственное письмо. Видео © Telegram / МВД Медиа

"Поступок Михаила Викторовича — пример активной гражданской позиции для всех, в том числе и для сотрудников полиции. Такое взаимодействие полицейских и граждан помогает в раскрытии преступлений. Проявления неравнодушия, отзывчивости, мужества позволяют обеспечивать правопорядок и законные интересы граждан", — сказал он.

Начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков вручает благодарственное письмо Михаилу Макарову. Фото © Telegram / МВД Медиа

По словам Макарова, он не ожидал, что после такого поступка его будут узнавать на улицах и просить сделать фото.

В Щёлкове пенсионер спас школьника от грабителя. Видео © VK / "Срочные новости"