Госдума наградит "деда-Рэмбо" за нокаут похитителя телефона у ребёнка в Щёлкове

Госдума намерена вручить почётную грамоту 72-летнему Михаилу Макарову, который в одиночку задержал грабителя, вырвавшего телефон у ребёнка в Щёлкове Московской области. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин предложил брать пример с пенсионера.

В Щёлкове пенсионер спас школьника от грабителя. Видео © VK / Срочные новости

"Каждый понимает, как важно, чтобы человек, увидев попавшего в беду ребёнка, пришёл к нему на помощь, не пройдя мимо. Михаил Викторович — пример для всех нас. Его поступок заслуживает уважения", — написал он в телеграм-канале.

Володин добавил, что Госдума возьмёт на контроль ход расследования, чтобы пойманный преступник понёс наказание и не смог его избежать. А разошедшееся в Сети видео поединка Макарова с грабителем политик назвал "по-настоящему народным".