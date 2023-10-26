Регион

Уведомления отключены

26 октября, 11:20
4963

Госдума наградит "деда-Рэмбо" за нокаут похитителя телефона у ребёнка в Щёлкове

Госдума наградит грамотой пенсионера, поймавшего грабителя телефона в Щёлкове

Госдума намерена вручить почётную грамоту 72-летнему Михаилу Макарову, который в одиночку задержал грабителя, вырвавшего телефон у ребёнка в Щёлкове Московской области. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин предложил брать пример с пенсионера.

В Щёлкове пенсионер спас школьника от грабителя. Видео © VK / Срочные новости

"Каждый понимает, как важно, чтобы человек, увидев попавшего в беду ребёнка, пришёл к нему на помощь, не пройдя мимо. Михаил Викторович — пример для всех нас. Его поступок заслуживает уважения", — написал он в телеграм-канале.

Володин добавил, что Госдума возьмёт на контроль ход расследования, чтобы пойманный преступник понёс наказание и не смог его избежать. А разошедшееся в Сети видео поединка Макарова с грабителем политик назвал "по-настоящему народным".

"Рэмбо-деда" из Подмосковья просят наградить новым "москвичом" взамен его старенькой "оки"

"Рэмбо-деда" из Подмосковья просят наградить новым "москвичом" взамен его старенькой "оки"

Напомним, 72-летний Михаил Макаров парой ударов остановил грабителя, который пытался сбежать, выхватив у школьника телефон в подмосковном Щёлкове. Момент героического поступка пенсионера попал на камеры видеонаблюдения. Преступником оказался 35-летний Павел Потапов. Его задержали.

Обложка ©

Vk / Срочные новости

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Госдума
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров