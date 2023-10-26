Госдума наградит "деда-Рэмбо" за нокаут похитителя телефона у ребёнка в Щёлкове
Госдума наградит грамотой пенсионера, поймавшего грабителя телефона в Щёлкове
Госдума намерена вручить почётную грамоту 72-летнему Михаилу Макарову, который в одиночку задержал грабителя, вырвавшего телефон у ребёнка в Щёлкове Московской области. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин предложил брать пример с пенсионера.
В Щёлкове пенсионер спас школьника от грабителя. Видео © VK / Срочные новости
"Каждый понимает, как важно, чтобы человек, увидев попавшего в беду ребёнка, пришёл к нему на помощь, не пройдя мимо. Михаил Викторович — пример для всех нас. Его поступок заслуживает уважения", — написал он в телеграм-канале.
Володин добавил, что Госдума возьмёт на контроль ход расследования, чтобы пойманный преступник понёс наказание и не смог его избежать. А разошедшееся в Сети видео поединка Макарова с грабителем политик назвал "по-настоящему народным".
Напомним, 72-летний Михаил Макаров парой ударов остановил грабителя, который пытался сбежать, выхватив у школьника телефон в подмосковном Щёлкове. Момент героического поступка пенсионера попал на камеры видеонаблюдения. Преступником оказался 35-летний Павел Потапов. Его задержали.
Vk / Срочные новости