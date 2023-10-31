Боня наконец показала новые "лисьи глазки" без очков и в образе на Хэллоуин

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня всё-таки показала свои новые "лисьи глазки". Она опубликовала в соцсетях сторис в образе на Хэллоуин и призналась, что именно такой нравится сама себе.

Новые глаза Виктории Бони. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya

"Ребята, Хэллоуин — это вообще. Это тот самый день, когда я могу показывать своё лицо, потому что именно в таком образе я себе нравлюсь", — рассказала она.