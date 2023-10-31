Боня наконец показала новые "лисьи глазки" без очков и в образе на Хэллоуин
Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня всё-таки показала свои новые "лисьи глазки". Она опубликовала в соцсетях сторис в образе на Хэллоуин и призналась, что именно такой нравится сама себе.
Новые глаза Виктории Бони. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya
"Ребята, Хэллоуин — это вообще. Это тот самый день, когда я могу показывать своё лицо, потому что именно в таком образе я себе нравлюсь", — рассказала она.
Видно, что блогерша одета в чёрное платье и блестящие очки. Она сидит в "феррари".
"Сильно увлекается филлерами": Пластический хирург раскрыл, почему Витас изменился до неузнаваемости
Напомним, Виктория Боня сделала пластическую операцию на лицо в США, но решила поделиться результатом только с платными подписчиками. И обманула их. А когда фанаты обвинили её в мошенничестве, Боня показала часть лица в сторис, скрыв глаза тёмными очками. Оказалось, у неё будут "лисьи глазки", как у модели Беллы Хадид.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya