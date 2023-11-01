Череда бед: Ясновидящая назвала три знака зодиака, для которых ноябрь 2023 обернётся чёрной полосой

Последний осенний месяц принесёт с собой носителям определённых знаков зодиака, как говорится, ложку дёгтя. Им стоит быть настороже, потому как настаёт не слишком удачное время. Кому из всех 12 зодиакальных представителей повезло меньше всего?

Знак зодиака Весы

Знак зодиака Весы — почему гороскоп на ноябрь не обрадует. Фото © Freepik / Vectonauta

Для представителей знаков зодиака Весы ноябрь 2023 года выступит в роли учителя, который заставит признать, что вы привыкли брать на себя больше, чем можете потянуть. Придётся осознать, что привычка помогать всем, кто без конца рассчитывает на вашу поддержку, пагубная. Последний осенний месяц научит носителей знака зодиака Весы говорить нет.

Также вы можете почувствовать себя крайне одиноким и несчастным человеком, особенно если живёте вдали от родных. Зато друзья и коллеги выступят мощной поддержкой. Не исключены в ноябре 2023 года и сомнения у представителей знака зодиака Весы в новом партнёре.

Знак зодиака Близнецы

Чего ждать в ноябре 2023 года людям со знаком зодиака Близнецы? Фото © Freepik / Vectonauta

Каким окажется гороскоп на ноябрь для Близнецов? Эзотерики предостерегают от чрезмерной тревоги, потому как она будет мешать продуктивной работе. Не стоит перенапрягаться, ведь чем больше на себя взвалите, тем меньше успеха получите.

В ноябре 2023 года людям со знаком зодиака Близнецы необходимо взять тайм-аут, отдохнуть и отвлечься от повседневных забот. Но совсем расслабиться всё равно не выйдет, потому как велик риск возникновения трудностей с финансами. Возможно, из-за денег даже случатся серьёзные разногласия между вами и близкими людьми.

Знак зодиака Овен

Знак зодиака Овен: какие неприятности ждут в ноябре 2023 года? Фото © Freepik / Vectonauta