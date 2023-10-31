Холод и размытые силуэты на фотографиях: 6 признаков приближающейся смерти

Людям во все времена всегда было свойственно интересоваться тайными знаками своей судьбы и стараться предугадать грядущие события. Особенно человека интересует, когда он покинет этот бренный мир. Мы собрали некоторые признаки, указывающие на то, что смерть уже на пороге.

1. Исчезла тень

Исчезновение тени человека — зловещее знамение на неминуемую смерть. Фото © Shutterstock

Эзотерики считают, что у любого человека перед смертью исчезает тень. Мало кто такое замечает, поскольку подобное явление возникает за три дня до кончины. Однако это один из распространённых предвестников гибели человека. Но ему, как явлению необъяснимому, уделяется мало внимания.

2. Сны с участием покойников

Страшные предзнаменования, говорящие, что скоро случится беда. Фото © Getty Images

Человеку начинает регулярно сниться покойник, который во сне оживает. Страшнее всего, если мертвец начинает звать сновидца с собой куда-то. Если с ним пойти во сне, то это — очень дурной знак.

3. Размытые фотографии

Нерезкие, смазанные фото человека указывают на приближающуюся к нему смерть. Фото © Getty Images

Присмотритесь к фотографиям человека: если они с не совсем резким изображением, словно его силуэт стёрт, то пора бить тревогу… Но если вы включите свои любовь и помощь, заинтересуете бедолагу, покажете ему, что есть ради чего жить, — у вас все шансы подарить человеку ещё долгие годы здравия.

4. Исходящий от человека холод

Как понять, что скоро за человеком придёт смерть: 6 признаков. Фото © Shutterstock

Кожа человека, который заглянул в глаза смерти, становится почти белой. От него начинает веять холодом не только физически, от тела, но и на ментальном уровне, во время общения. Но, как и в предыдущем случае, есть шанс избежать грустного исхода, если помочь человеку вернуть свою искру.

5. Увидеть своего двойника

6 страшных примет, говорящих, что человеку осталось недолго. Фото © Shutterstock

Известно, что на земле могут существовать похожие друг на друга люди. Обычно незадолго до кончины или сильно заранее человек видит двойника. Суть приметы сводится не к невероятному сходству посторонних людей, а к возможности взглянуть на себя со стороны. Точно так же душа наблюдает за телом, когда отлетает от него.

6. Цветение растений

Как понять, что кончина уже близко, — обратить внимание на комнатные цветы. Фото © Freepik / atlascompany