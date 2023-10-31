Останина — о проведении Хэллоуина в школах: Пусть дети празднуют, если им хорошо и весело
Депутат Останина поддержала празднование Хэллоуина, если он нравится детям
Депутат Госдумы РФ Нина Останина в беседе с Лайфом рассказала о своём отношении к самому страшному дню в году — Хэллоуину. Она отметила, что не видит ничего плохого в этом празднике, а также призвала дать детям возможность наряжаться и дурачиться так, как им хочется.
Депутат Останина поддержала празднование Хэллоуина, если он нравится детям. Видео © LIFE
"Эта излишняя общественная дискуссия. Мне кажется, что она совершенно неуместна. Я никогда не стану возражать, если увижу, что дети каким-то образом шутят, надевают какие-то [костюмы и парики]. Да пусть это делают, если им от этого хорошо и весело", — подчеркнула парламентарий.
Так депутат Госдумы прокомментировала идею заменить Хэллоуин в школах на "Тыквенный спас". Предложение, кстати, понравилось трети россиян, однако были и несогласные. Как заявил клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш), изобретатели нового праздника демонстрируют "безумие и чёрное невежество". Между тем в Якутии пошли дальше и даже запретили праздновать жуткий день.
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