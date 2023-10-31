Регион

Уведомления отключены

31 октября, 14:37

Останина — о проведении Хэллоуина в школах: Пусть дети празднуют, если им хорошо и весело

Депутат Останина поддержала празднование Хэллоуина, если он нравится детям

Депутат Госдумы РФ Нина Останина в беседе с Лайфом рассказала о своём отношении к самому страшному дню в году — Хэллоуину. Она отметила, что не видит ничего плохого в этом празднике, а также призвала дать детям возможность наряжаться и дурачиться так, как им хочется.

Депутат Останина поддержала празднование Хэллоуина, если он нравится детям. Видео © LIFE

"Эта излишняя общественная дискуссия. Мне кажется, что она совершенно неуместна. Я никогда не стану возражать, если увижу, что дети каким-то образом шутят, надевают какие-то [костюмы и парики]. Да пусть это делают, если им от этого хорошо и весело", — подчеркнула парламентарий.

7 умопомрачительных нарядов зарубежных звёзд на Хэллоуин 2023, поражающих воображение

7 умопомрачительных нарядов зарубежных звёзд на Хэллоуин 2023, поражающих воображение

Так депутат Госдумы прокомментировала идею заменить Хэллоуин в школах на "Тыквенный спас". Предложение, кстати, понравилось трети россиян, однако были и несогласные. Как заявил клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш), изобретатели нового праздника демонстрируют "безумие и чёрное невежество". Между тем в Якутии пошли дальше и даже запретили праздновать жуткий день.

Ни за что не делайте это в Хэллоуин, иначе навлечёте беду: 6 пугающих примет

Ни за что не делайте это в Хэллоуин, иначе навлечёте беду: 6 пугающих примет

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
  • Новости
  • Праздники
  • хэллоуин
  • Госдума
  • Комментарии Лайфу
  • Мистика
  • Интересное
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров