Останина — о проведении Хэллоуина в школах: Пусть дети празднуют, если им хорошо и весело

Депутат Госдумы РФ Нина Останина в беседе с Лайфом рассказала о своём отношении к самому страшному дню в году — Хэллоуину. Она отметила, что не видит ничего плохого в этом празднике, а также призвала дать детям возможность наряжаться и дурачиться так, как им хочется.