7 умопомрачительных нарядов зарубежных звёзд на Хэллоуин 2023, поражающих воображение

Сегодня 31 октября — самый страшный день в году. Не только потому, что завтра наступает последний осенний месяц и скоро зима. А потому, что раньше в это время отмечали начало нового календарного цикла по кельтскому языческому календарю. Считается, что именно в ночь с 31 октября на 1 ноября границы миров живых и мёртвых стираются и нечисть может разгуливать по улицам. Чтобы защититься, наши предки придумали множество ритуалов и обрядов, некоторые из которых перетекли в традиции современного весёлого праздника.

Сегодня Хэллоуин — это маскарад. Все 31 октября наряжаются в свои лучшие и необычные костюмы, ходят по домам и просят конфеты, говоря: "Сладость или гадость". А те, кто постарше, посещают тематические вечеринки и соревнуются за звание "лучший костюм ночи". На Хэллоуин 2023 года зарубежные знаменитости традиционно представили свои костюмы. И посмотреть есть на что. Показываем вам самые необычные и такие невероятные образы звёзд.

1. Хейли Бибер в образе героини из фильма "Очень страшное кино"

Хейли Бибер и костюм на Хэллоуин-2023. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / haileybieber

Открывает наш список интересных нарядов на Хэллоуин-2023 знаменитая модель и младшая дочь актёра Стивена Болдуина Хейли Бибер. Чтобы проникнуться духом ужастиков, девушка выбрала себе подобающий наряд Кармен Электры. По сюжету "Очень страшного кино" за сексуальной мадам гнался маньяк. Но так как это в первую очередь комедия, то сцена преследования пробирала зрителей на хи-хи. А сама Электра "случайно" лишалась всей одежды. В итоге Хейли Бибер нарядилась в кружевное белое бельё, блеснув фигурой и этим ловко обыграв хэллоуинский костюм.

2. Кендалл Дженнер в образе Мэрилин Монро

Кендалл Дженнер и костюм на Хэллоуин-2023. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kendalljenner

Одним из умопомрачительных перевоплощений можно назвать костюм модели Кендалл Дженнер. Девушка только на первый взгляд выглядела простой блондинкой в чёрной водолазке. На самом деле знаменитость примерила на себя образ Мэрилин Монро. Интересно, что восхищаться певицей прошлого в семье Кардашьян-Дженнер, видимо, традиция. Ведь на ковровую дорожку как-то Ким выходила в платье самой Монро.

3. Холзи в образе мифической сирены

Певица Холзи и костюм на Хэллоуин-2023. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamhalsey

Выдумщица и фантазёрка певица Холзи не первый год удивляет поклонников своими образами. В качестве наряда для Хэллоуина-2023 девушка не стала повторять идею за кем-то, а придумала такой костюм, который мог бы отражать и её саму. Представ на вечеринке в роли такой мифической сирены, Холзи наверняка вскружила головы парочке "моряков". Ведь, по легенде русалки, именно чарующим пением заманивали в свою ловушку мужчин.

4. Меган Джовон Рут Пит в образе персонажа из "Алисы в стране чудес"

Megan Thee Stallion и костюм на Хэллоуин-2023. Фото © Getty Images / Shareif Ziyadat

Одной из знаменитостей, кто выбрал традиционно сказочный наряд, оказалась рэперша Меган Джовон Рут Пит, более известная как Megan Thee Stallion. Немного видоизменив оригинальный костюм, знаменитость стала похожа на этакую красную королеву Плющ. Но согласитесь, эта пышная причёска, стилизованная под лепестки роз, детализированное платье и яркий макияж выглядят вместе очень круто.

5. Кортни Кардашьян в образе своей сестры Ким Кардашьян

Кортни Кардашьян и костюм на Хэллоуин-2023. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kourtneykardash

Удивила своим выбором костюма на Хэллоуин-2023 и беременная Кортни Кардашьян, решившая своим выходом убить сразу двух зайцев: и идеальный образ для беременной показать, и поглумиться над сестрой. Ведь, как мы помним, этот наряд самой Ким очень не нравился. А тут родственница берёт и преподносит его как костюм на самый страшный праздник, когда все перевоплощаются в чудовищ. Что за намёки, Кортни?

6. Адель в образе Мортиши Аддамс

Певица Адель и костюм на Хэллоуин-2023. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / adele

В этом году похудевшая знаменитая певица Адель предстала в готическом и сексапильном образе Мортиши Аддамс из знаменитого фильма "Семейка Аддамс". В роковой брюнетке и не сразу узнаешь знаменитость, потому как ну слишком Адель в этом наряде похожа на "оригинал".

7. Пэрис Хилтон в образе Бритни Спирс

Пэрис Хилтон в образе Бритни на Хэллоуин-2023 и сама Бритни Спирс. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / parishilton, Youtube / Britney Spears

Интересный выбор наряда на Хэллоуин-2023 представила светская львица Пэрис Хилтон, которой недавно пришлось отбиваться от хейта в Сети из-за фотографии с сыном. То ли из-за выхода мемуаров и попытки на них хайпануть, то ли в знак поддержки, но дива предстала в узнаваемом образе Бритни Спирс из клипа "Toxic" 2003 года. Но выглядит неплохо, можно даже сказать, что одна блондинка виртуозно перевоплотилась в другую. А кто из них та самая?