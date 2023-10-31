"Самое позорное ремесло": Милонов назвал очищением России переезд омской порнозвезды Эльфи в США

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал всех порноактрис покинуть Россию вслед за Евой Эльфи, которая добровольно отказалась от гражданства РФ, получив "визу талантов".

"Я думаю, что она должна задать тренд, чтобы все [актрисы эротического жанра] свалили из нашей страны в добровольном порядке. Это, безусловно, ещё одно положительное свойство специальной военной операции, потому что у нас изнутри страна очищается", — приводит его слова телеканал "360".

Парламентарий подчеркнул, что наличие российского гражданства для таких людей — это слишком большая честь, с которой они попросту не могут справиться. Вместе с тем он добавил, что переезд эротической фотомодели, которая "снимается и сношается на экране", практически не скажется негативно на российской молодёжи, ведь влияние из-за границы будет уже значительно слабее.

"Это самый позорный из всех видов ремёсел <…> хуже и позорнее просто не придумать", — подытожил Милонов.