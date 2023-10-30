Российская порноактриса Ева Эльфи смогла получить американскую "визу талантов" благодаря упорной работе в индустрии для взрослых и обретённой таким образом популярности. Об этом она рассказала в интервью журналисту Ирине Шихман*, добавив, что уже приступила к оформлению процесса смены гражданства.

С точки зрения Эльфи, то, что ей одобрили "визу талантов", говорит о нормальном восприятии её профессии в Соединённых Штатах. Она рассказала, что интервьюировавший её и её молодого человека сотрудник консульства, чтобы убедиться, что это именно они, даже посмотрел ролик, где пара занимается оральным сексом.

Также девушка сообщила, что не горит желанием возвращаться в Москву. Она не была на родине уже два года. При этом Ева Эльфи числится в базе украинского "Миротворца" после эротической фотосессии в Крыму в 2018 году.