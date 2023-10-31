Scally Milano наказали за пропаганду наркотиков в песнях

Суд в Петербурге оштрафовал рэпера Даниила Дмитриева, выступающего под псевдонимом Scally Milano, на десять тысяч рублей за пропаганду употребления наркотиков. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

"Невский районный суд Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности Даниила Дмитриева за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ. <...> Суд назначил наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Как уточняется в протоколе, музыкант разместил свои треки в соцсетях и на различных стриминговых площадках. Всё бы ничего, но в песнях c "говорящими" названиями "Секс, деньги, наркотики" и "Гнида" результаты экспертизы показали побуждение к употреблению наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров, а также признаки формирования положительного отношения к наркотическим веществам и их употреблению.