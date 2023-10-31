Scally Milano наказали за пропаганду наркотиков в песнях
Суд оштрафовал Scally Milano на 10 тысяч рублей за пропаганду наркотиков
Суд в Петербурге оштрафовал рэпера Даниила Дмитриева, выступающего под псевдонимом Scally Milano, на десять тысяч рублей за пропаганду употребления наркотиков. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.
"Невский районный суд Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности Даниила Дмитриева за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ. <...> Суд назначил наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Как уточняется в протоколе, музыкант разместил свои треки в соцсетях и на различных стриминговых площадках. Всё бы ничего, но в песнях c "говорящими" названиями "Секс, деньги, наркотики" и "Гнида" результаты экспертизы показали побуждение к употреблению наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров, а также признаки формирования положительного отношения к наркотическим веществам и их употреблению.
Ещё 22 апреля в Санкт-Петербурге силовики прервали концерт Scally Milano, а при осмотре туалетных комнат обнаружили запрещённые вещества. Позже стало известно, что наркотики прямо на концерте употребляли несовершеннолетние. Было возбуждено уголовное дело, испугавшись последствий, артист покинул Россию и упорхнул в тёплый Дубай. Его концерты отменялись один за другим, а после глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что музыкант убрал из песен упоминания о наркотиках и согласился сотрудничать со следствием. В июне суд запретил ряд его треков из-за пропаганды наркотиков.
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