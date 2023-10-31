Как на первом свидании влюбить в себя любого: 5 хитрых, но рабочих дамских секретов

Мужчины настолько простые существа, что достаточно следовать паре правил, чтобы точно привлечь их внимание и даже немного влюбить на первом же свидании. Что это за правила? Рассказываем в статье.

1. Внешний вид и уверенность

5 секретов, чтобы влюбить в себя любого мужчину на первой встрече. Фото © Freepik / lookstudio

На первом свидании внешность играет важную роль. Будьте ухоженными, подберите стильную одежду, которая подчеркнёт вашу индивидуальность и придаст уверенности. Но имейте в виду, что мужчинам девушки в красных нарядах кажутся более привлекательными и красивыми. Всё из-за того, что цвет ассоциируется с уверенностью и крепким здоровьем. Эту особенность обязательно нужно использовать — не бойтесь добавить немного красного в образ. Тем не менее понимайте, что самое главное — чувствовать комфорт и вести себя естественно.

2. Следите за языком тела

Обращайте внимание на свои позу и жесты. Поддерживайте открытое положение рук и ног — лишний раз скрещивать их не надо. Это признаки уверенности, которые повысят шансы на влечение со стороны мужчины. Также не забывайте улыбаться и поддерживать зрительный контакт — это создаст комфортную атмосферу и покажет ваш интерес к собеседнику. Но не забывайте, что всё должно быть естественным, излишняя нервозность или притворство только испортят общее впечатление.

3. Контролируйте голос и речь

Как влюбить в себя любого мужчину на первом свидании: 5 женских хитростей. Фото © Freepik / drobotdean

Обратите внимание на тембр своего голоса. Женщины с высоким голосом кажутся женственными и привлекательными для мужчин: в их голове они сразу представляются молодыми и стройными. Кроме того, в разговоре старайтесь говорить медленно, это поможет незнакомцу чувствовать себя более комфортно. Но ваш голос должен быть естественным и не выглядеть притворным. Также обратите внимание на свою речь: избегайте слишком сложных или специфических терминов, чтобы собеседник мог легко понять вас. Изображать из себя особенно умную персону будет совсем неправильной тактикой. Кстати об этом...

4. Создайте интеллектуальное влечение

Интеллектуальное влечение играет важную роль в установлении связи с партнёром. Найдите общие темы для обсуждения. Покажите, что вам не наплевать на его мнение и интересы. Это поможет создать взаимное понимание и укрепить ваши отношения. Будьте готовы выслушать мужчину и задать вопросы, чтобы продемонстрировать заинтересованность.

5. Будьте собой и наслаждайтесь свиданием

Первое свидание: 5 шагов к завоеванию сердца мужчины. Фото © Freepik

Один из самых важных пунктов — будьте собой. Не пытайтесь притворяться или играть роль кого-то определённого, чтобы понравиться мужчине. Они вообще того стоят? Покажите реальную себя. Помните, что именно искренность и подлинность по-настоящему привлекают и создают основу для долгосрочных отношений.