Россиян предупредили, что стресс на работе может привести к кабинету психиатра
Психиатр Баева: Нелюбимая работа может стать причиной проблем с психикой
Психиатр и учёный Алана Баева рассказала, какие факторы могут повлиять на развитие психических заболеваний и что необходимо предпринимать для их профилактики.
Психические заболевания, по словам эксперта, разделяются на три группы:
- Эндогенные. Они возникают по не зависящим от внешних факторов причинам.
- Экзогенные. Развиваются в результате воздействия внешней среды.
- Психогенные. Возникают под влиянием эмоциональных переживаний.
Триггером для развития таких расстройств могут стать как нелюбимая работа, стресс, конфликты в семье, утрата близких, так и высокий ритм жизни. Для профилактики заболеваний необходимо исключить из своей жизни вредную пищу, чаще высыпаться, заниматься спортом, а также своевременно обращаться к специалистам, передаёт слова специалиста aif.ru.
По словам психиатра, стабилизировать состояние во время стресса можно путём выполнения ряда действий:
- Делайте паузы во время работы и позволяйте себе реагировать: плакать, ругаться, возмущаться.
- Не стесняйтесь просить эмоциональной поддержки.
- Чаще гуляйте, танцуйте и выполняйте физические упражнения.
- Радуйте себя чем-то сладким, расслабляйтесь путём просмотра фильма, обнимайтесь.
- Овладейте навыками психологической самопомощи.
Ранее Лайф писал, что 57% россиян заедают стресс. Половина опрошенных выбирают сладкое. 20% респондентов рассказали, что с помощью еды снижают уровень тревоги, ещё 18% — едят, чтобы снять напряжение и усталость.