Россиян предупредили, что стресс на работе может привести к кабинету психиатра

Психиатр и учёный Алана Баева рассказала, какие факторы могут повлиять на развитие психических заболеваний и что необходимо предпринимать для их профилактики.

Психические заболевания, по словам эксперта, разделяются на три группы: Эндогенные. Они возникают по не зависящим от внешних факторов причинам.

Экзогенные. Развиваются в результате воздействия внешней среды.

Психогенные. Возникают под влиянием эмоциональных переживаний.

Триггером для развития таких расстройств могут стать как нелюбимая работа, стресс, конфликты в семье, утрата близких, так и высокий ритм жизни. Для профилактики заболеваний необходимо исключить из своей жизни вредную пищу, чаще высыпаться, заниматься спортом, а также своевременно обращаться к специалистам, передаёт слова специалиста aif.ru.

По словам психиатра, стабилизировать состояние во время стресса можно путём выполнения ряда действий: Делайте паузы во время работы и позволяйте себе реагировать: плакать, ругаться, возмущаться.

Не стесняйтесь просить эмоциональной поддержки.

Чаще гуляйте, танцуйте и выполняйте физические упражнения.

Радуйте себя чем-то сладким, расслабляйтесь путём просмотра фильма, обнимайтесь.

Овладейте навыками психологической самопомощи.