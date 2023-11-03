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3 ноября, 12:52

Россиян предупредили, что стресс на работе может привести к кабинету психиатра

Психиатр Баева: Нелюбимая работа может стать причиной проблем с психикой

Психиатр и учёный Алана Баева рассказала, какие факторы могут повлиять на развитие психических заболеваний и что необходимо предпринимать для их профилактики.

Психические заболевания, по словам эксперта, разделяются на три группы:

  • Эндогенные. Они возникают по не зависящим от внешних факторов причинам.
  • Экзогенные. Развиваются в результате воздействия внешней среды.
  • Психогенные. Возникают под влиянием эмоциональных переживаний.

Триггером для развития таких расстройств могут стать как нелюбимая работа, стресс, конфликты в семье, утрата близких, так и высокий ритм жизни. Для профилактики заболеваний необходимо исключить из своей жизни вредную пищу, чаще высыпаться, заниматься спортом, а также своевременно обращаться к специалистам, передаёт слова специалиста aif.ru.

По словам психиатра, стабилизировать состояние во время стресса можно путём выполнения ряда действий:

  • Делайте паузы во время работы и позволяйте себе реагировать: плакать, ругаться, возмущаться.
  • Не стесняйтесь просить эмоциональной поддержки.
  • Чаще гуляйте, танцуйте и выполняйте физические упражнения.
  • Радуйте себя чем-то сладким, расслабляйтесь путём просмотра фильма, обнимайтесь.
  • Овладейте навыками психологической самопомощи.
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Ранее Лайф писал, что 57% россиян заедают стресс. Половина опрошенных выбирают сладкое. 20% респондентов рассказали, что с помощью еды снижают уровень тревоги, ещё 18% — едят, чтобы снять напряжение и усталость.

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freepik / creativeart

Ян Поланин
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