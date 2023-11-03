Диетолог рассказала, как хороший сон помогает избавиться от стресса и лишних килограммов

Врач – терапевт-диетолог Маргарита Королёва рассказала, как качественный сон помогает восстанавливать важные функции организма, сохранять хорошую форму и избавляться от стресса.

По её словам, кортизол, который ещё называют гормоном стресса, не даёт организму высыпаться, из-за чего вырастает потребность в дополнительном количестве энергии: человек часто ест и набирает лишние килограммы.

"Чтобы быть в хорошей форме, нужно обязательно высыпаться. Именно во время сна восстанавливаются очень многие функции организма. Идёт не только процесс снижения веса и сжигания жира, но и синтез мышечной массы, детокс клеток мозга", — приводит слова Королёвой телеканал "Москва 24".