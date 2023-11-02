Нужен яркий свет: Россиянам назвали способ легко просыпаться осенью

Чтобы было проще просыпаться по утрам в осенний период, можно самостоятельно корректировать свой циркадный ритм с помощью времени подъёма и воздействия света. Об этом рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов. По его словам, к зиме циркадные ритмы у многих людей смещаются из-за утренней темноты.

"Если воздействовать на человека ярким светом в утренние часы, он быстрее активизируется и к вечеру успеет устать. А если с утра нет света, то слабая активность в это время приводит к тому, что вечером человеку не хочется спать", — сказал эксперт в беседе с радио Sputnik.

Смещать циркадные ритмы можно самостоятельно, отметил специалист. Например, применять искусственное освещение, чтобы обманывать организм. Для этого подойдут светобудильники или яркая белая лампа в 10 тысяч люксов. Поможет и яркий офисный свет, поскольку мозг воспринимает его как солнечный.

"Вечером мы можем хоть с пяти часов носить солнцезащитные очки, в семь закрывать шторы и создавать блэкаут, и мозг будет думать, что наступила ночь. Главное — постоянно соблюдать режим, тогда ритм подстроится", — добавил Бузунов.