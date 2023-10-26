Сомнолог дал советы, как пробуждаться бодрым, когда холодно и темно

Недостаток солнечного света в холодное время года не самым лучшим образом сказывается на состоянии человека, в частности на качестве сна, поэтому поздней осенью и зимой вставать по утрам нелегко. Как в таких условиях просыпаться свежим и полным сил, aif.ru рассказал кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелёхин.

Прежде всего специалист предупредил, что, если вы просыпаетесь в разбитом состоянии, с головной болью, ломотой в теле и нежеланием вставать с постели, значит, ваш сон нарушен. Необходимо разобраться в причинах проблемы с выработкой мелатонина.

Для более бодрого подъёма он рекомендовал "правило одного будильника" — не стоит переставлять его несколько раз. Хорошо приобрести будильник с тёплым светом или поставить возле кровати специальные лампы для светотерапии и включать их с утра на 15–20 минут. Как вариант — сразу после пробуждения распахнуть шторы. Замечательным решением также будет открыть окно и запустить в комнату свежий воздух — это поможет взбодриться.

От гаджетов сразу после пробуждения, по словам Мелёхина, необходимо отказаться, чтобы не формировался искусственный режим тревоги — "бей – беги – спасайся". Допустимы только такие информационные стимулы, которые вызывают позитивную реакцию: животные, цветы, звуки природы. И не стоит сразу вскакивать с кровати — полежите пять минут в позе звезды, расслабив конечности.

Чтобы скорее прийти в себя, целесообразно выполнять одни и те же ритуалы: надеть любимый халат, выпить воды, съесть йогурт, сделать зарядку. Для нервной системы это будет знаком, что обстановка безопасная. Последний совет сомнолога — не решать с утра никаких проблем, чтобы к середине дня не настигли паника или раздражение.