Учёные нашли связь между бессонницей и проблемами в отношениях

Учёные выяснили, что длительный недостаток сна влияет не только на работоспособность, но и на качество романтических отношений. Соответствующее исследование психологов из Университета Вилланова опубликовано в журнале Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

В материале напомнили, что длительное недосыпание является серьёзной проблемой и может повлиять на благополучие многих сфер жизни. Чтобы выяснить, как бессонница влияет на отношения, учёные провели три серии опытов, в которых участвовали студенты колледжа, а также люди, состоящие в браке или имеющие одного партнёра.

Как показали результаты исследования, ухудшение качества сна было связано с увеличением злости и гнева у испытуемых, что, в свою очередь, влияло на отношения между людьми.

"Из-за ухудшения сна люди начинали ощущать меньше близости, любви, удовлетворения, доверия, страсти и преданности в своих отношениях", — резюмировали авторы исследования.