Россияне рассказали, чем заедают стресс

57% россиян признались, что заедают стресс. 42% для эмоционального переедания выбирают сладкое. 20% респондентов рассказали, что с помощью еды снижают уровень тревоги, ещё 18% — едят, чтобы снять напряжение и усталость, 14% — от скуки, 11% — из-за неуверенности.

Главной причиной заедания стресса подавляющее большинство (63%) россиян назвали напряжённые моменты на работе, 29% — неурядицы на личном фронте, 25% — проблемы в семье. Ещё 23% поддаются эмоциональному перееданию из-за недомогания, а 4% — из-за ссор с близкими. 42% участников рассказали, что заедают стресс сладким, 29% — мучным, а 15% — фруктами. 13% выбирают чипсы, мясо или рыбу. А вот 12% участников опроса набрасываются на фастфуд.

Из-за привычки заедать стресс 47% опрошенных россиян страдают от избыточной массы тела, свидетельствуют результаты опроса "Работы.ру", которые приводит "Газета.ru". 26% — жалуются на сонливость, а 24% — испытывают чувство вины. Также 21% россиян отмечают плохое настроение, 20% — апатию, ещё 20% — жалуются на снижение продуктивности, a 18% — самооценки. 21% участников не замечали последствий переедания.

Психолог и специалист по расстройствам пищевого поведения Елена Щербина объяснила, что хронический стресс действительно может усиливать тягу к еде. А на сладости взгляд человека падает из-за ощущения удовольствия, так как у многих такие лакомства ассоциируются с приятными воспоминаниями о праздниках.

"Нет ничего плохого в том, чтобы иногда справляться с переживаниями при помощи еды, — проблема возникает тогда, когда это становится единственным доступным способом. В таком случае стоит обратить внимание на источник хронического стресса и искать решение самой проблемы, вместо того чтобы заглушать симптомы", — советует Щербина.