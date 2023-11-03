У россиян в браке уровень тревожности оказался выше, чем у одиночек

Социопсихолог Нина Рубштейн развеяла стереотипы об одиноких жителях России, которых привыкли считать несчастными. По её словам, женатые люди в два раза неспокойнее одиночек.

Специалист объясняет, что женщины в отношениях чаще беспокоятся о своей внешности, так как боятся возможной измены со стороны партнёра, хотя следить за собой им мешает длинный список обязанностей.

Женатых же мужчин беспокоит завтрашний день, а страх семейных проблем приводит к негативным мыслям, недовольству и раздражению. Они не могут сохранять психологическое равновесие.

"По этим причинам женщины чаще отказываются от идеи замужества, рождения детей и создания семьи. Они боятся потерять себя, свои увлечения и возможности, которые даёт жизнь одиночки", — приводит слова психолога "Газета.Ru".

Рубштейн советует россиянам, испытывающим тревожность, признать себя живыми людьми, позволить себе быть неидеальными и избавиться от завышенных ожиданий в отношении партнёра.