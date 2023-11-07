Астроном объяснил, стоит ли бояться "кровавого" северного сияния
Астроном Санакоев развеял миф об опасности красного северного сияния для климата
Северное сияние в Нижегородской области. Обложка © VK / Павел Морозов
На днях во многих российских регионах наблюдалось красно-зелёное северное сияние, которое некоторых жителей даже напугало. В Сети они начали предполагать, какие последствия красивейшего явления теперь грозят людям и планете в целом. Однако инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев заявил, что бояться совершенно нечего.
Прежде всего эксперт заверил, что сияние никак не связано с климатом, потому что проявляется на больших высотах. При зелёном явлении светится кислород, а при красном — происходит сияние азота. Во втором случае, кстати, необычное явление может влиять на самочувствие некоторых людей.
"Есть метеочувствительные люди, оно могло повлиять на их самочувствие. Но в основном оно влияет на беспроводную связь, электронику", — приводит его слова РИА "ФедералПресс".
При этом эксперт отметил, что северное сияние было ожидаемым и оказалось весьма мощным — индекс геомагнитной активности был ближе к девяти, а это максимальное значение на сегодняшний день, которое вообще может быть.
Как уже рассказывал Лайф, свидетелями необычного красного северного сияния 4–5 ноября стали жители Московской, Нижегородской, Вологодской, Воронежской, Брянской, Свердловской, Новосибирской, Челябинской, Тюменской, Архангельской областей, а также Удмуртии, Краснодарского края, Татарстана, Башкирии и других регионов. Кроме того, "кровавое" северное сияние заметили и в других странах, например в небе над Турцией.