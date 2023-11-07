Астроном объяснил, стоит ли бояться "кровавого" северного сияния

На днях во многих российских регионах наблюдалось красно-зелёное северное сияние, которое некоторых жителей даже напугало. В Сети они начали предполагать, какие последствия красивейшего явления теперь грозят людям и планете в целом. Однако инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев заявил, что бояться совершенно нечего.

Прежде всего эксперт заверил, что сияние никак не связано с климатом, потому что проявляется на больших высотах. При зелёном явлении светится кислород, а при красном — происходит сияние азота. Во втором случае, кстати, необычное явление может влиять на самочувствие некоторых людей.

"Есть метеочувствительные люди, оно могло повлиять на их самочувствие. Но в основном оно влияет на беспроводную связь, электронику", — приводит его слова РИА "ФедералПресс".

При этом эксперт отметил, что северное сияние было ожидаемым и оказалось весьма мощным — индекс геомагнитной активности был ближе к девяти, а это максимальное значение на сегодняшний день, которое вообще может быть.