"Кровавое" северное сияние заметили в Турции
Северное сияние впервые замечено в турецком городе Ван и провинции Унье
Северное сияние в турецком городе Ван. Обложка © Twitter / Tahir Gorgen
В Турции впервые зафиксировали северное сияние после произошедшей солнечной вспышки, в Сети появились кадры искрящегося неба. Об этом пишет турецкая газета Akşam.
"Северное сияние, наблюдавшееся во многих странах Европы из-за сильной солнечной бури, обрушившейся на Землю, впервые было замечено и в турецком городе Ван, а также в провинции Унье города Орду", — отмечается в публикации.
Горожане не сразу поняли, что это природное явление. Некоторые жители испугались, увидев на ночном небе красные и зелёные всполохи. Впрочем, учёные никаких странностей не заметили, а объяснили, что свечение возникает в верхних слоях атмосферы, когда туда попадают заряженные частицы солнечного света.
Ранее сообщалось, что жители разных регионов России в выходные, 4–5 ноября, видели в небе удивительное красное северное сияние. Фотографиями они делятся в соцсети.