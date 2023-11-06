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6 ноября, 09:17

"Кровавое" северное сияние заметили в Турции

Северное сияние впервые замечено в турецком городе Ван и провинции Унье

<p>Северное сияние в турецком городе Ван. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/gorgen_tahir/status/1721428912029290693/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tahir Gorgen</a></p>

Северное сияние в турецком городе Ван. Обложка © Twitter / Tahir Gorgen

В Турции впервые зафиксировали северное сияние после произошедшей солнечной вспышки, в Сети появились кадры искрящегося неба. Об этом пишет турецкая газета Akşam.

"Северное сияние, наблюдавшееся во многих странах Европы из-за сильной солнечной бури, обрушившейся на Землю, впервые было замечено и в турецком городе Ван, а также в провинции Унье города Орду", — отмечается в публикации.

Горожане не сразу поняли, что это природное явление. Некоторые жители испугались, увидев на ночном небе красные и зелёные всполохи. Впрочем, учёные никаких странностей не заметили, а объяснили, что свечение возникает в верхних слоях атмосферы, когда туда попадают заряженные частицы солнечного света.

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Ранее сообщалось, что жители разных регионов России в выходные, 4–5 ноября, видели в небе удивительное красное северное сияние. Фотографиями они делятся в соцсети.

Татьяна Миссуми
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