"Кровавое" северное сияние заметили в Турции

В Турции впервые зафиксировали северное сияние после произошедшей солнечной вспышки, в Сети появились кадры искрящегося неба. Об этом пишет турецкая газета Akşam.

"Северное сияние, наблюдавшееся во многих странах Европы из-за сильной солнечной бури, обрушившейся на Землю, впервые было замечено и в турецком городе Ван, а также в провинции Унье города Орду", — отмечается в публикации.