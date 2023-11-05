Жители регионов России стали свидетелями необычного красного северного сияния

Жители разных регионов России в выходные, 4–5 ноября, видели в небе удивительное красное северное сияние. Фотографиями они делятся в соцсети.

Северное сияние в Йошкар-Оле, Республика Марий Эл. Видео © VK / Охотники за сиянием (aurora hunters) / Константин Воронцов

Разными цветами небо озарялось в Московской, Нижегородской, Вологодской, Воронежской, Брянской, Свердловской, Новосибирской, Челябинской, Тюменской, Архангельской областях, Удмуртии, Краснодарском крае, республиках Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Крым.







Учёные объясняют, что после вспышек на Солнце к Земле прилетел корональный выброс. После этого началась геомагнитная буря — она и является причиной красивого свечения, которое наблюдали россияне.