Жители регионов России стали свидетелями необычного красного северного сияния
Северное сияние в Севастополе. Обложка © VK / Анна Глотова
Жители разных регионов России в выходные, 4–5 ноября, видели в небе удивительное красное северное сияние. Фотографиями они делятся в соцсети.
Северное сияние в Йошкар-Оле, Республика Марий Эл. Видео © VK / Охотники за сиянием (aurora hunters) / Константин Воронцов
Разными цветами небо озарялось в Московской, Нижегородской, Вологодской, Воронежской, Брянской, Свердловской, Новосибирской, Челябинской, Тюменской, Архангельской областях, Удмуртии, Краснодарском крае, республиках Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Крым.
Учёные объясняют, что после вспышек на Солнце к Земле прилетел корональный выброс. После этого началась геомагнитная буря — она и является причиной красивого свечения, которое наблюдали россияне.
Ранее россиян предупредили об 11-летнем пике магнитных бурь, связанном с циклом солнечной активности. Особое воздействие это явление оказывает на зависимых от бурь людей, поэтому следует отнестись внимательнее к собственному здоровью.