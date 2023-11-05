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5 ноября, 20:59
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Жители регионов России стали свидетелями необычного красного северного сияния

<p>Северное сияние в Севастополе. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/anyaglotova?w=wall27125964_9706" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Анна Глотова</a></p>

Северное сияние в Севастополе. Обложка © VK / Анна Глотова

Жители разных регионов России в выходные, 4–5 ноября, видели в небе удивительное красное северное сияние. Фотографиями они делятся в соцсети.

Северное сияние в Йошкар-Оле, Республика Марий Эл. Видео © VK / Охотники за сиянием (aurora hunters) / Константин Воронцов

Разными цветами небо озарялось в Московской, Нижегородской, Вологодской, Воронежской, Брянской, Свердловской, Новосибирской, Челябинской, Тюменской, Архангельской областях, Удмуртии, Краснодарском крае, республиках Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Крым.

  • Нижегородская область. Фото © VK / Павел Морозов
    Нижегородская область. Фото © VK / Павел Морозов
  • Архангельская область. Фото © VK / Наталия Никитинская
    Архангельская область. Фото © VK / Наталия Никитинская
  • Белгородская область. Фото © t.me / Белгород №1
    Белгородская область. Фото © t.me / Белгород №1

Нижегородская область. Фото © VK / Павел Морозов

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Учёные объясняют, что после вспышек на Солнце к Земле прилетел корональный выброс. После этого началась геомагнитная буря — она и является причиной красивого свечения, которое наблюдали россияне.

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Ранее россиян предупредили об 11-летнем пике магнитных бурь, связанном с циклом солнечной активности. Особое воздействие это явление оказывает на зависимых от бурь людей, поэтому следует отнестись внимательнее к собственному здоровью.

Лариса Сафронова
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