Россиян предупредили об 11-летнем пике магнитных бурь

Земля приближается к пику 11-летнего цикла солнечной активности, что грозит сильными магнитными бурями, последствия которых могут плачевно сказаться на здоровье людей. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

"Существует 11-летний цикл солнечной активности, и сейчас мы приближаемся к его максимуму. Он наступит где-то в следующем году, но уже сейчас мы к нему близки. Причём этот максимум прогнозируется выше, чем 11 лет назад", — приводит слова учёного телеканал "Звезда".

Особое воздействие это явление окажет на тех, кто зависим от бурь, отметил Эйсмонт и добавил, что из-за пика солнечной активности увеличивается количество смертей от инсультов и инфарктов. Эксперт призвал находящихся в зоне риска людей быть спокойнее и принимать необходимые лекарства.