Россиян предупредили о неполадках в энергетических системах в связи с сильной магнитной бурей
Институт прикладной геофизики: Землю настигла мощная магнитная буря
В воскресенье, 5 ноября, Землю накрыла сильная магнитная буря. Информация об этом опубликована на сайте Института прикладной геофизики.
По данным специалистов, степень возмущённости магнитного поля планеты достигла третьего уровня (G3) из пяти возможных, где первый — "слабо", а пятый — "экстремально сильно". Возможны проблемы в энергетических системах, в частности, ложные тревоги в предохранительных, охранных системах, закипание масляных трансформаторов. Не исключены сбои навигации и связи, а также возникновение необычного свечения на небе.
Ранее Лайф писал, что жители российских регионов в выходные стали свидетелями красного северного сияния. Учёные объясняют, что после вспышек на Солнце к Земле прилетел корональный выброс, после чего началась геомагнитная буря — она и является причиной возникновения красивого свечения.