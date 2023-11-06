Россиян предупредили о неполадках в энергетических системах в связи с сильной магнитной бурей

В воскресенье, 5 ноября, Землю накрыла сильная магнитная буря. Информация об этом опубликована на сайте Института прикладной геофизики.

По данным специалистов, степень возмущённости магнитного поля планеты достигла третьего уровня (G3) из пяти возможных, где первый — "слабо", а пятый — "экстремально сильно". Возможны проблемы в энергетических системах, в частности, ложные тревоги в предохранительных, охранных системах, закипание масляных трансформаторов. Не исключены сбои навигации и связи, а также возникновение необычного свечения на небе.