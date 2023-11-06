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6 ноября, 04:41

На юг Приморья обрушились обильные осадки с ледяным дождём

Приморский край постигли последствия мощного циклона с юга. В регионе идут ледяные ливни, на севере — снег. Объявлено штормовое предупреждение.

Последствия мощного южного циклона во Владивостоке. Видео © VK / "Приморье Live"

Больше всего осадков пришлось на юг края: Партизанск, Владивосток, Барабаш, Славянку и Артём. В Сети появились фото- и видеоматериалы с уходящими под воду автомобилями, плывущими автобусами, обломанными из-за ледяных осадков ветками деревьев на дорогах. Кое-где повреждены линии электропередачи. Коммунальные службы устраняют последствия стихии.

В Приморье из-за сильных ливней автобусы плывут по улицам. Видео © Telegram / DPSKONTROL_125RUS

"...Интенсивность осадков на юге края будет снижаться сегодня во второй половине дня. Ночью ожидается понижение температуры воздуха до отрицательных значений, и дождь будет переходить в снег", — сообщает Примгидромет.

На территории Лесозаводского городского округа введён режим ЧС. Там из-за ледяного дождя обесточено свыше 1200 жилых домов, в которых проживает более двух тысяч граждан, повреждено порядка 200 деревьев. Для ликвидации последствий стихии задействованы все средства служб жизнеобеспечения. Восстановление электроснабжения поставлено на контроль, ситуация мониторится ежечасно, сообщает краевая прокуратура.

Медведь загрыз рыбака в Приморском крае

Медведь загрыз рыбака в Приморском крае

А недавно Лайф писал, что в России впервые с 16 марта прекратились лесные пожары. В последнюю очередь был потушен огонь в Краснодарском и Приморском крае.

Обложка ©

VK / "Приморье Live"

Лариса Сафронова
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