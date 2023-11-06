На юг Приморья обрушились обильные осадки с ледяным дождём

Приморский край постигли последствия мощного циклона с юга. В регионе идут ледяные ливни, на севере — снег. Объявлено штормовое предупреждение.

Последствия мощного южного циклона во Владивостоке. Видео © VK / "Приморье Live"

Больше всего осадков пришлось на юг края: Партизанск, Владивосток, Барабаш, Славянку и Артём. В Сети появились фото- и видеоматериалы с уходящими под воду автомобилями, плывущими автобусами, обломанными из-за ледяных осадков ветками деревьев на дорогах. Кое-где повреждены линии электропередачи. Коммунальные службы устраняют последствия стихии.

В Приморье из-за сильных ливней автобусы плывут по улицам. Видео © Telegram / DPSKONTROL_125RUS

"...Интенсивность осадков на юге края будет снижаться сегодня во второй половине дня. Ночью ожидается понижение температуры воздуха до отрицательных значений, и дождь будет переходить в снег", — сообщает Примгидромет.

На территории Лесозаводского городского округа введён режим ЧС. Там из-за ледяного дождя обесточено свыше 1200 жилых домов, в которых проживает более двух тысяч граждан, повреждено порядка 200 деревьев. Для ликвидации последствий стихии задействованы все средства служб жизнеобеспечения. Восстановление электроснабжения поставлено на контроль, ситуация мониторится ежечасно, сообщает краевая прокуратура.